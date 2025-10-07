Gaza, arrasada por Israel en dos años de ofensiva militar contra la ciudad palestina

Nueve de cada diez palestinos han tenido que abandonar sus hogares, un éxodo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial

Dos años de los atentados de Hamás del 7 de Octubre: desde entonces Israel ha matado a 67.000 personas en Gaza, la mayoría civiles

Israel ha destruido Gaza en estos dos años de ofensiva militar . Las imágenes de cómo estaba la Franja antes de los ataques del gobierno de Netanyahu reflejan cómo era la vida en territorio palestino. Los datos revelan el sufrimiento de los civiles: nueve de cada diez palestinos han tenido que abandonar sus hogares, un éxodo sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial.

Así está hoy Gaza: apenas quedan edificios en pie y todos son ruinas, escombros y muerte. El enclave palestino es fantasmagórico después de que los bombardeos israelíes, arrasaran con barrios enteros y la precaria infraestructura vital. De los hospitales ya ni se habla y la mayoría de están fuera de servicio. Lo mismo las escuelas.

La ONU acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza, donde el Ejército se ha empleado a fondo para aniquilar a Hamás, pero toda su población ha sufrido las consecuencias de la reacción de Israel tras el ataque al kibutz de Nir Oz, donde la milicia terrorista asesinó a más de 1.000 judíos ese 7 de octubre de 2023.

Israel ha matado y causado lesiones graves a la integridad física o mental, ha sometido deliberadamente a condiciones de vida llevan a "la destrucción total o parcial de los palestinos, e imponer medidas destinadas a impedir la natalidad", cuatro de los cinco actos definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

La invasión de Israel ha profundizado la crisis humanitaria para los más de dos millones de habitantes de la Franja de Gaza, continuamente desplazados a golpe de los operativos militares de Israel que han empujado de un lado a otro a la población civil.

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado el 10 de septiembre, el 94% de los hospitales de Gaza han sido destruidos, “lo que ha provocado una sobrecarga de los escasos que siguen parcialmente operativos”.

Los periodistas, en la diana de Netanyahu: más de 240 muertos

En Gaza han muerto más de 240 periodistas, en dos años de conflicto; son más que los que murieron en las Guerras Mundiales de Vietnam, Corea, Afganistán y los Balcanes juntas. Los reporteros asesinados son mayoritariamente palestinos o de medios árabes, debido al bloqueo de Israel a periodistas extranjeros en el enclave palestino.