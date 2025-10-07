Una veintena de personas siguen en manos de Hamás, con vida, dos años después de los atentados

Las imágenes de la última reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca: gestos de incomodidad y tensión diplomática por la paz en Gaza

El del 7 de octubre fue el peor atentado terrorista de la historia de Israel y desencadenó la guerra de Gaza que ha destruido por completo la Franja. Dos años después, parte de los 200 rehenes que tomó Hamás siguen en sus manos.

La gran promesa de Benjamín Netanyahu desde que comenzó su ofensiva en Gaza para acabar con Hamás siempre ha sido la del regreso de los secuestrados.

Aquel 7 de octubre de 2023, Hamás se hizo con 200 rehenes -y mató a 1.200 personas, también bebés y niños-. De aquellos rehenes casi medio centenar siguen en sus manos. Solo 20 siguen con vida.

En medio de unas negociaciones de paz, las terceras, que parecen que están yendo mejor que las anteriores, Hamás ya ha dicho que está localizando los cadáveres de los rehenes fallecidos para devolverlos en cuanto se firme el alto el fuego.

Sin embargo, las familias de los secuestrados tienen más miedo que nunca a que todo se vaya al traste.

Sus familiares en Tel Aviv le han contado a nuestro compañero Marcos Méndez que ahora ven la llegada de los suyos a casa muy cerquita pero temen que, una vez más, Benjamín Netanyahu pueda boicotear las negociaciones, como así le están pidiendo al primer ministro de Israel los más radicales miembros de su gobierno.

El plan de paz de Donald Trump para Gaza

Egipto dice que las negociaciones entre Israel y Hamás evolucionan positivamente. La Casa Blanca no quiere poner fechas, al menos oficialmente, pero presiona para que haya un acuerdo de paz antes de que acabe esta semana.

Esta sería la tercera vez que Hamás e Israel se sientan a negociar un plan de paz.

Desde los atentados del 7 de octubre de 2023 en los que mataron a 1.200 personas y secuestraron a 200 personas, en la Franja de Gaza, el Ejército de Israel ha matado a 67.000 personas, el 90% de ellos civiles.