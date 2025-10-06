Los gestos del primer ministro israelí parecen denotar que lo que se encontró en el despacho oval fue una encerrona

Más de 100.000 manifestantes exigen en la ciudad israelí de Tel Aviv un acuerdo para la liberación de los rehenes

A un día de cumplirse el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre que terminaron de desencadenar la guerra, Hamás e Israel se han sentado por primera vez para hablar de paz. Las negociaciones han arrancado hoy en El Cairo, Egipto, en un encuentro precipitado por el impulso de un Donald Trump que ha apremiado a cerrar un acuerdo cuanto antes sobre su propuesta para el fin del conflicto; un ‘plan de paz’ que presentó a Benjamin Netanyahu en su último encuentro en la Casa Blanca y que, a juzgar por las fotografías que hoy conocemos, se pareció mucho a una encerrona en el Despacho Oval.

Concretamente, y tal como puede apreciarse en el vídeo, algunas de las instantáneas de ese momento muestran al presidente estadounidense sujetando un teléfono y obligando a Benjamin Netanyahu a llamar al primer ministro de Qatar para pedirle disculpas por el ataque que hizo a su país. Después, lo que se aprecia es como el primer ministro israelí acata mientras Trump mantiene su ceño fruncido.

El encuentro de Donald Trump con Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca

En el marco de su propuesta de acuerdo de paz, el mandatario estadounidense había acordado con casi todos los países musulmanes el sí a su plan y, acompañado de la plana mayor de su Gobierno, y de su yerno Jared Kushner, se lo dejó claro al primer ministro israelí.

Como se aprecia en las imágenes compartidas sobre ese encuentro, Benjamin Netanyahu leía y releía el plan de 20 puntos con gestos que no denotaban precisamente comodidad. Entre otras, quizás, porque, aunque de manera lejana y vaga, hay una mención en la propuesta al Estado palestino.

Donald Trump apremia a Israel y Hamás: espera avances esta misma semana

Toda esa presión, de miradas, gestos y diplomacia, la ha acompañado Donald Trump de sus palabras en las últimas horas, en las que ha apremiado a Israel y Hamás a que acaben pronto sus negociaciones; a agilizar y ser rápidos en la aprobación de un acuerdo para la paz en la Franja de Gaza.

“Hemos tenido muy buenas reuniones. Los países del mundo, muchos de los países vecinos de Israel, musulmanes, árabes y muchos otros han tenido excelentes reuniones con Hamás y parece que está funcionando, así que esperaremos un poco, –muy poco–, para ver cómo resulta todo”, ha dicho.

De no obtener un resultado positivo, Trump también ha avisado: o se alcanza el acuerdo o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver". Y en ese punto avisa también a Hamás: si decide aferrarse al poder en la Franja de Gaza durante las negociaciones, será “completamente aniquilado”.

Así, el presidente estadounidense insiste en que no está dispuesta a “tolerar” más retrasos en la búsqueda de una resolución al conflicto. Todo mientras, además, resuenan las voces que hablan de un más que hipotético Premio Nobel de la Paz, algo ante lo que el propio estadounidense dice que sería un “insulto” si no lo ganase…

las delegaciones de Israel y Hamás, reunidas en Egipto

Mientras Israel se ha comprometido por el momento a cumplir con una difusa "primera fase" de la propuesta de Donald Trump para Gaza, Hamás ha confirmado que su delegación ha llegado ya a Egipto para abordar las negociaciones indirectas con Israel sobre la propuesta presentada por Trump. Encabezada por el jefe negociador del grupo, Jalil al Haya, tratará "sobre los mecanismos para un alto el fuego, la retirada de las fuerzas de ocupación y un intercambio de prisioneros", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

El enviado de Hamás participa así en su primera ronda de conversaciones con Israel después de que el Ejército israelí bombardeara el 9 de septiembre a la delegación negociadora de Hamás en Qatar, un suceso que se saldó con la muerte de seis personas --cinco miembros del grupo y un agente qatarí--, si bien los principales negociadores del grupo sobrevivieron al ataque.

A este respecto, Hamás ha negado las informaciones atribuidas por algunos medios a una fuente del grupo sobre la aceptación de la entrega "gradual" de las armas "bajo supervisión internacional", subrayando: "Confirmamos que estas noticias son falsas e infundadas". En esta línea, han enfatizado que cualquier declaración oficial será emitida directamente por la organización.