La Presidencia de Ecuador ha denunciado a través de las redes sociales lo ocurrido: “Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato"

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, ha declarado que "aparecieron 500 personas" y empezaron a atacar su convoy

Momentos de tensión en Ecuador, donde el presidente del país, Daniel Noboa, vio cómo su convoy era literalmente apedreado por un amplio grupo de personas en la sureña provincia de Cañar, donde acudía para “la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad”, según ha señalado la Presidencia ecuatoriana, que ha denunciado lo que ha calificado como un “intento de asesinato”.

Los hechos, que han generado todavía más revuelo en la nación, se suman a las protestas que desde el 22 de septiembre enfrenta el presidente por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie, –la mayor organización de pueblos indígenas–, por la eliminación del subsidio del diésel. Esa decisión, como denuncian, provocó que su precio aumentase considerablemente, lo que desató la indignación.

El convoy de Daniel Noboa, apedreado en una protesta con 500 personas

En un momento muy convulso, con movilizaciones que se suceden en distintos puntos del país, esta vez la concentración no ha se ha manifestado de forma pacífica. Al contrario, como se aprecia en imágenes del incidente compartidas por la Presidencia ecuatoriana, Daniel Noboa ha comprobado in situ como la tensión por su gestión sigue escalando.

Al paso de su convoy, muchas de las “500 personas” que se habían concentrado en la zona, según cifras del Gobierno ecuatoriano, comenzaron a apedrear el vehículo presidencial tras rodear a la comitiva que le acompañaba.

Según ha señalado la Presidencia ecuatoriana, trataron de “impedir por la fuerza la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad" al obedecer "órdenes de radicalización", algo ante lo que han asegurado que “todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato".

"Nosotros hacemos lo que nos corresponde y no nos pueden detener: llegar a cada rincón del país, donde las familias necesitan obras, servicios y la presencia de su presidente", ha señalado la Presidencia desde su perfil en la red social de Elon Musk, ‘X’, donde recalcan que los desestabilizadores no lograron detener al Gobierno nacional".

“Signos de bala” en el vehículo del presidente Daniel Noboa

Yendo más allá, la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, ha declarado que "aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras”, añadiendo además que “hay signos de balas" en el vehículo del presidente.

Por su parte, según declaraciones recogidas por el diario ‘Primicias’ y de las que se hace eco Europa Press, hasta ahora hay cinco personas detenidas por la Policía, que serán denunciadas por intento de asesinato y terrorismo.

La oposición señala a Daniel Noboa

Por su parte, la líder del correísmo y excandidata presidencial, Luisa González, ha reaccionado en su cuenta de X, denunciando que "todo el que se opone a Noboa resulta que es terrorista".

"¿Qué nombre le ponemos al que se perdona 98 millones y le encarece todo al pueblo?", ha preguntado, días después de que haya trascendido que la compañía Exportadora Bananera Noboa, de la familia del mandatario, ha reducido su deuda con el Estado de 95 a 3,5 millones de dólares (de 81 a 3 millones de euros).