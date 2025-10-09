Un estudio evidencia que los picos de desnutrición infantil coinciden con los periodos en los que Israel bloquea la ayuda humanitaria.

Más de 54.600 niños menores de cinco años necesitan atención médica urgente por desnutrición severa en la Franja de Gaza, debido a la falta de alimento, agua o medicamentos. De ellos más de 12.800 están en estado "muy grave". Una población que ve como, por fin, después de dos años, se va a firmar un plan de paz entre Israel y Hamás que incluye la entrada de comida y ayuda humanitaria.

Así lo advierte un estudio recogido este jueves en la revista científica The Lancet, que evidencia que los picos de desnutrición infantil en la Franja en el último año y medio (de enero de 2024 a agosto de 2025) coinciden con los periodos en los que Israel ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria.

La investigación, informa EFE, está dirigida por expertos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA, por sus siglas en inglés) y es fruto del examen de datos médicos de 219.783 niños y niñas de entre 6 y 59 meses (casi 5 años) localizados en varias zonas de la Franja.

Un mal que hace peligrar vidas infantiles

La ciencia considera que un niño sufre desnutrición aguda cuando está demasiado delgado para su estatura, ya que este dato indica que ha sufrido una pérdida de peso rápida y una grave de aporte nutricional y energético.

La desnutrición severa pone en peligro la vida de los niños, que deben ser hospitalizados o recibir un tratamiento regular, y una forma de evaluarla es la usada en este estudio: medir la circunferencia del brazo superior del niño con una cinta calibrada.

El personal de la UNRWA hizo esta prueba en 16 centros de salud en funcionamiento en la Franja y en 78 puntos médicos en refugios y campamentos. Los investigadores estimaron la prevalencia de la malnutrición aguda, basándose en el número total estimado de niños de ese grupo de edad en el territorio: 346.000.

Durante el periodo de 20 meses al que hace referencia la investigación, se realizaron entre 722 y 23.651 análisis de la circunferencia del brazo de menores de 5 años al mes.

Picos de desnutrición asociados a los bloqueos

La prevalencia de la desnutrición severa en enero de 2024 era del 4,7 %, y aumentó hasta el 8,9 % en julio de 2024.

A finales de 2024 se produjeron graves restricciones en la entrada de ayuda humanitaria, y fuentes de la ONU informaron de que el promedio diario de camiones con alimentos, agua o medicamentos que cruzaban a Gaza pasó de 92 a 42, en comparación con los entre 300 y 600 camiones diarios de antes de la guerra.

En enero de 2025, la prevalencia de la desnutrición aguda entre menores de 5 años era ya del 14,3 %.

A principios de este año, un alto el fuego de seis semanas permitió que aumentara la ayuda que entraba en la Franja, y la malnutrición severa se redujo en un 5,5 % en marzo de 2025.

A ese alto el fuego siguió un bloqueo extremo, de 11 semanas (hasta finales del pasado mayo), con grandes restricciones a la entrada de alimentos, agua, combustible, medicamentos y otros productos esenciales.

Las últimas mediciones, realizadas a mediados de agosto de 2025, revelaron que el 15,8 % de los niños examinados presentaban desnutrición severa, y el 3,7 % estaban en estado grave. Extrapolando los datos a la población total estimada de la Franja de Gaza, esto equivale a más de 54.600 niños de entre 6 y 59 meses que necesitan atención médica urgente por esta causa.

Las tendencias fueron más extremas en algunas zonas; por ejemplo, en Rafah se produjo un aumento de la desnutrición del 7,1 % en abril de 2024 al 31,5 % en enero de 2025. En abril de 2025 hubo una reducción del 8 % durante el alto el fuego, pero poco después se suspendieron los exámenes en esta zona.

En la ciudad de Gaza, la prevalencia se multiplicó por seis, pasando del 5,4 % en marzo de 2025 al 28,8 % a mediados de agosto de 2025.

El hambre, una situación evitable

“Las pruebas anteriores a octubre de 2023 indicaban que los niños de familias refugiadas palestinas en la Franja de Gaza padecían inseguridad alimentaria y tenían una dieta poco variada. Sin embargo, solo presentaban un ligero déficit de peso”, señala Masako Horino, epidemióloga nutricional de la UNRWA y autora principal del estudio.

"Tras dos años de guerra y severas restricciones en la ayuda humanitaria, decenas de miles de niños en edad preescolar de la Franja sufren una malnutrición aguda, que se puede evitar, y están en riesgo de morir por esta causa", añade en un comunicado de The Lancet.

"Los resultados del estudio son difíciles de creer, no desde el punto de vista científico, sino desde el moral y humano. ¿Cómo se ha podido permitir que casi 55.000 niños menores de cinco años lleguen a un estado de desnutrición a un nivel que conlleve atención médica urgente? Y casi 13.000 con desnutrición aguda grave. Todo ello evitable", subraya Juan Alguacil, médico y catedrático de Salud Pública en la Universidad de Huelva.

"Los niños afectados requieren tratamiento regular con alimentos terapéuticos que siguen sin poder entrar y, en los casos extremos de hospitalización, en una zona donde se han destruido casi todos los hospitales. Más allá de quedar como un dato que apoye la acusación de genocidio, estos datos nos debería avergonzar a todos", añade el investigador en una reacción recogida por Science Media Centre.