El escrito de acusación indica que la acusada se negó a entrar en la celda y agredió a una guardia mordiéndole la mano

Reyes Rigo, activista epañola de la Flotilla, retenida en Israel tras morder a una funcionaria en la cárcel: "Las investigaciones continúan"

La Policía de Israel ha presentado cargos este viernes contra la activista española Reyes Rigo, detenida durante la intercepción de la Flotilla Global Sumud la semana pasada y acusada de morder a una funcionaria de la prisión de Ketziot.

"La Fiscalía del Néguev presentó esta mañana un escrito de acusación y una solicitud de prisión preventiva contra una ciudadana española por agredir a una guardia en la prisión de Keziot", ha detallado la Policía en un comunicado.

El escrito de acusación indica que la acusada se negó a entrar en la celda y agredió a una guardia mordiéndole la mano, causándole lesiones graves, detalla el texto.

"La Policía de Israel tomará medidas enérgicas"

"La Policía de Israel tomará medidas enérgicas contra cualquier intento de dañar símbolos gubernamentales y a funcionarios públicos, y llevará a los implicados ante la justicia", añade.

La detención de Rigo en Israel había sido prolongada por el Tribunal en Beersheva hasta este viernes, por lo que no queda claro si, tras esta solicitud de prisión preventiva, será o no liberada. Un portavoz del sistema de prisiones israelí no respondió a EFE al respecto.