Marwan Barghouti siempre fue contrario a la violencia de Hamás, esa misma organización terrorista que exige su liberación

El acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de Donald Trump para la paz en Gaza: los próximos pasos a seguir hacia el fin de la guerra

Entre los 20 puntos que han acordado Israel y Hamás y que conforman el plan de Donald Trump para Gaza, está la liberación de los rehenes y de los presos palestinos. Hamás exige que entre los presos que libere el Gobierno de Benjamín Netanyahu está, Marwan Barghouti, que lleva un tercio de su vida entre rejas.

Marwan Barghouti, activista político y militar de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en la época del expresidente Yasir Arafat, tiene 66 años y lleva 23 en una cárcel israelí.

Siempre fue contrario a la violencia de Hamás, esa misma organización terrorista que ahora exige su liberación a Israel.

En los 20 puntos del plan de paz para Gaza auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que el mundo aplaude, está la liberación de los rehenes, vivos o muertos, que quedan en manos de Hamás y que fueron secuestrados el 7 de octubre y la liberación de cientos de presos palestinos en cárceles israelíes.

Detalles de sobre las liberaciones en el acuerdo de paz

Concretamente el acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás dice en los puntos cuatro y cinco que:

Dentro de las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y fallecidos, serán devueltos.

serán devueltos. Una vez que todos los rehenes sean liberados, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua y a más 1.700 gazatíes que fueron detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños. Por cada rehén israelí cuyos restos sean devueltos, Israel entregará los restos de 15 gazatíes fallecidos.

Está previsto que el Gobierno de Benjamín Netanyahu haga formal el acuerdo de paz este mismo jueves, a pesar de que algunos de sus ministros más extremistas, como el del finanzas, Bezalel Smotrich, ya se han negado a ratificarlo.

La Oposición ya ha adelantado que apoyará a Netanyahu en todo lo necesario para que el plan de paz salga adelante.

Así, uno de los líderes de Hamás, Mohamad Hamdan, alto cargo del brazo político, ha ratificado que hasta que el Gobierno de Israel no ratifique el acuerdo no liberarán rehenes. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado que cree que los primeros rehenes serán liberados “probablemente” este próximo lunes.

Marwan Barghouti, símbolo para Palestina y terrorista para Israel

Después se produciría la liberación de los presos palestinos condenados a cadena perpetua como es el caso de Marwan Barghouti.

Barghouti es un símbolo para muchos palestinos, que le ven incluso como sucesor de Mahmud Abbás -que tiene 90 años- al frente de la ANP.

Sin embargo, no es fácil que Israel lo libere. Fue detenido en 2002 en Ramala y en el juicio no se defendió porque no reconocía al tribunal. Israel lo considera un terrorista, condenado por dirigir diversos ataques contra militares y civiles.

Hamás ya ha intentado en varias ocasiones que Israel lo libere en otros intercambios de prisioneros, sin éxito, a pesar de que este líder palestino rechaza la violencia de Hamás y su pretensión de acabar con el estado de Israel.

Marwan Barghouti, a pesar de estar vinculado desde su juventud al brazo militar de la ANP, siempre fu defensor de los Acuerdos de Paz de Oslo y los dos estados.