Elena Moral Esperanza Buitrago 10 OCT 2025 - 07:53h.

Aunque en la Franja de Gaza se extiende la alegría, los ataques no han cesado

Acuerdo histórico entre Israel y Hamás por la paz en Gaza: ¿qué dice la primera fase del plan de EEUU que han aceptado?

Israel ha dado luz verde a la paz en Gaza. Si todo va según lo previsto, esta noche Israel empezará a replegar a su ejército de la Franja. Aunque mantendrá el control de poco más de la mitad del territorio. 72 horas después, le tocará mover ficha a Hamás, que tiene un plazo de 72 horas para liberar a los rehenes.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha aprobado el pacto de paz para Gaza auspiciado por Donald Trump este viernes, después de tener la ratificación de los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y el yerno del presidente norteamericano, Jared Kushner.

"El Gobierno ha aprobado ahora el esquema para la liberación de todos los rehenes, tanto vivos como muertos", ha anunciado la oficina de Netanyahu en una breve publicación en la red social X.

Sin embargo, varios de los ministros más extremistas votaron que no y algún ministro del partido de Netanyahu se inclinaba a votar que no pero no han transcendido los resultados finales de las votaciones, según ha explicado nuestro compañero Marcos Méndez desde Gaza.

De hecho, la votación del gabinete se ha retrasado más de tres horas debido a las discrepancias del ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, sobre la liberación de presos palestinos convictos durante una reunión previa con altos mandos de la Inteligencia israelí, informa la agencia Europa Press.

Poco antes de aprobarse el acuerdo, Ben Gvir ha confirmado a través de redes sociales que iba a votar en contra junto con los ministros de su partido, Otzma Yehudit, ya que la liberación de "miles de terroristas" es un "precio insoportable a pagar".

"En las conversaciones que he mantenido con el primer ministro en los últimos días, le dejé claro que bajo ninguna circunstancia formaré parte de un gobierno que permita que Hamás siga gobernando en Gaza. Esto es una clara línea roja. El primer ministro se ha comprometido conmigo a que así sea", ha indicado.

Finalmente, el portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, ha confirmado la ratificación del acuerdo de paz para Gaza.

El papel de Hamás a partir de ahora

Horas antes Hamás ya había dicho que se acababa la guerra porque tenían las garantías de los mediadores y de Estados Unidos de que Israel así lo iba a aceptar.

No está claro cómo va a ser la entrega de rehenes, probable que no sea como está pactado de una sola vez. Principalmente porque saben dónde están todos los fallecidos. El Pacto prevé la entrega de los 20 rehenes que siguen vivos, así como de otros 28 cuerpos de secuestrados.

“Lo primero que haremos es recuperar a nuestros rehenes. Eso es lo que la gente más quería más que nada, que estos rehenes que han vivido un infierno vuelvan con sus familias”, ha dicho el presidente de Estados Unidos.

Israel se ha comprometido a retirarse de la Franja. Perderá el control de gran parte, pasará de controlar del 80 al 52%. Unos 200 soldados estadounidenses controlaran la supervisión de esta primera fase.

Las felicitaciones para Donald Trump

Por todo este plan de paz para Gaza no faltan los halagos para el presidente norteamericano. Desde su equipo, empezando por Marcos Rubio, secretario de Estado: “Nuestro país debería estar muy orgulloso de tener un presidente muy comprometido no solo con la paz y con el aspecto humano de reunir a estas familias”.

Hasta el propio Benjamín Netanyahu ha reconocido que no podrían haberlo conseguido “sin la extraordinaria ayuda del presidente Trump y su equipo”.

En la Franja de Gaza mientras hay sentimientos encontrados. Aunque la alegría se extiende por ella, los ataques no han cesado.