10 OCT 2025

Dina Boluarte, destituida por el Congreso de Perú por su "incapacidad" frente a la inseguridad que azota el país

El abogado de 38 años es afiliado al partido de derechas, "Somos Perú" juró l presidencia de Perú hasta julio de 2026

La destitución exprés de Dina Boluarte ha hecho 'aterrizar' en la presidencia del Gobierno de Perú a José Jerí. Nadie se lo esperaba, ni había pensado que este abogado y congresista de 38 años se convertiría este viernes en el nuevo mandatario interino del país andino, que vive desde hace meses una crisis política.

José Jerí llega a la presidencia después de su paso por el Parlamento y una denuncia por violación sexual a inicios de este año que terminó archivándose hace dos meses sin mayor trascendencia. El nuevo presidente, tras conocerse el desenlace reiteró su inocencia: "Puedo decir que se ha ratificado lo que ya les había dicho, de que yo no tuve ningún tipo de participación directa o indirecta; y se comprueba con ese pronunciamiento fiscal mi completa inocencia".

Jerí y otro hombre fueron denunciados por una mujer que afirm�ó haber sufrido un ataque sexual en una reunión social el pasado 29 de diciembre de 2025 en el distrito de Canta, al noreste de Lima.

Este no ha sido la única mancha en su carrera política. Durante su periodo como congresista, medios locales revelaron que Jerí tenía supuestas acusaciones de corrupción de cuando pertenecía a la Comisión de Presupuesto del Parlamento, por haber beneficiado un proyecto de la región de Cajamarca. Ahora seguramente se

La biografía de Jerí: un abogado de clase media, católico, soltero y sin hijos

Jerí nació en Jesús María, un distrito de clase media de la capital Lima, donde estudió derecho en la estatal Universidad Nacional Federico Villarreal y obtuvo el título de abogado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, ambas sin ser centros educativos especialmente reconocidos.

El nuevo presidente de Perú se declara católico, tiene pareja, pero no está casado y tampoco tiene hijos. Es militante del partido derechista Somos Perú, desde 2013, en los que ha tenido varios cargos. Se postuló un par de veces a las elecciones municipales para entrar en el Gobierno municipal de Lima, pero no fue elegido.

Pese haber recibido apenas unos 11.600 votos en las elecciones parlamentarias de 2021, se convirtió en congresista al ser accesitario (suplente) del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien fue inhabilitado y que había recibió por su parte más de 200.000 votos.

Jerí, un político aficionado a Instagram

Jerí es un político muy activo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde se define como "abogado y animalista" y comparte sus actividades como congresista y presidente del Congreso.

El nuevo presidente de Perú juró el cargo hasta julio de 2026 por todos los peruanos y lució la banda presidencial en un discurso en el que aseguraba que asumía con humildad la Presidencia "para instalar y dirigir un gobierno de transición, de empatía y de reconciliación nacional".

Después de colocada la banda y escuchar el himno nacional de Perú, Jerí pronunció su discurso, en el que reconoció la crisis política que atraviesa el país y la necesidad de reconciliación: "Hay que ser dignos y también saber pedir perdón por los errores que se han podido cometer. Y a todos, las disculpas del caso y una promesa: comenzar a construir un país que permita la reconciliación entre todos los peruanos".