Los bombardeos israelíes han destruido más del 90% de las viviendas de la franja

El Ejército de Israel anuncia la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza

La hora del alto del fuego entre Israel y Hamás marcaba el momento de los gazatíes para regresar por fin a casa. Miles de ciudadanos, muchos de ellos a pie, formaban una larguísima hilera por la carretera de la costa hacia capital de la franja. Los primeros en entrar se encontraban con una ciudad en ruinas totalmente irreconocible.

Fidda deambula sobrecogida buscando su vivienda y aseguraban que no reconocía nada: "Te juro que no distingo las calles ni donde estaba mi casa". Otra mujer cuenta también qué ha encontrado su barrio completamente arrasado.

Esta sensación se está extendiendo a todos los que vuelven ya que los bombardeos israelíes han destruido más del 90% de las viviendas de la franja. Se calcula que hará falta dos décadas para limpiar los millones de toneladas de escombros.

Según el primer ministro israelí, Hamás ha aceptado parar la guerra cuando ha visto que tenía la espada en el cuello, una paz que de momento alivia de sufrimiento a los gazatíes, pero no la incertidumbre de cómo retomar sus vidas en un escenario devastado por la guerra y todavía humeante.

Netanyahu niega que el acuerdo con Hamás para Gaza "estuviera siempre sobre la mesa"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha negado este viernes que el acuerdo alcanzado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza "estuviera siempre sobre la mesa" y ha afirmado que el grupo palestino lo ha aceptado "únicamente al sentir la espada en su cuello", antes de ensalzar la "masiva presión militar" de Israel y la "masiva presión política" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien ha descrito como "un gran amigo".

"Quiero dejar claro que cualquiera que diga que este acuerdo sobre rehenes siempre estuvo sobre la mesa no está diciendo la verdad. Hamás nunca aceptó liberar a todos nuestros rehenes mientras seguíamos dentro de la Franja. Hamás aceptó el acuerdo solo al sentir la espada en su cuello, y sigue en su cuello. Hamás aceptó el acuerdo tras el plan de Trump, que pacté con él en Washington", ha destacado durante un discurso a la nación tras la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza.