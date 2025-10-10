Zoe Armenteros 10 OCT 2025 - 10:05h.

Más de 20.000 niños han muerto bajo los proyectiles de Israel desde que comenzó la invasión a Gaza

El Gobierno israelí de Benjamín Netanyahu da luz verde al acuerdo de paz para Gaza de Donald Trump a pesar de la negativa de algunos ministros

Compartir







Ya firmada la paz en Gaza, a bombo y platillo, quedan las secuelas de la guerra. Las familias lloran y entierran a sus muertos, de un bando y otro, mientras los niños, que han sufrido las bombas y el dolor dibujan el infierno vivido. Una terapia para exorcizar los demonios de quedarse sin padres, sin hermanos, sin casa. La iniciativa de Save of Children por el Día Mundial de la Salud mental habla de cómo superar el trauma de la guerra.

PUEDE INTERESARTE El jefe de Hamás declara un alto el fuego permanente y el final de la guerra en Gaza

Son obra de los niños que siguen un programa de apoyo psicosocial en uno de sus espacios infantiles en Gaza, lugares seguros, si es que hay alguno donde los pequeños olvidan jugando y dibujando, en un intento por ayudarles a afrontar los horrores cotidianos de la ofensiva militar israelí que ha durado tres años.

Un grupo de niños, que participan en el programa de Save the Children, han dibujado los bombardeos incesantes que han vivido en Gaza, con sus lápices de colores nos enseñan cómo cayeron los misiles que destruyeron sus hogares, dibujaron los aviones de guerra sobrevolando los parques, donde jugaban con otros niños y sus barrios arrasados por un humo que colorearon de negro, el color de, y la vida en situación de desplazamiento.

Un dibujo muestra a un niño entre escombros, soñando con hacerse médico, un sueño que repiten muchos de estos pequeños porque quieren curar y curarse de tanto miedo. Otros niños retrataron sus sueños de viajar, tener carreras exitosas, platos llenos de comida y hogares rodeados de mariposas, flores y cielos sin bombas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La ofensiva militar de Israel en Gaza deja más de 20.000 niños muertos

La publicación de los relatos de los niños palestinos coinciden con el fin de la guerra en Gaza, tras tres años de invasión israelí. Durante ese tiempo, los niños han sufrido lo impensable: más de 20.000 niños asesinados, según datos de la ONU, lo que supone la muerte de un niño cada hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para que Israel diera luz verde a la paz en Gaza ha tenido que transcurrir casi tres años de muertes sin que aún queden muy claros los puntos de este pacto. Este viernes por la noche Israel empezará a replegar a su ejército de la Franja, aunque mantendrá el control de poco más de la mitad del territorio. 72 horas después, le tocará mover ficha a Hamás y liberar a los rehenes que tiene secuestrados desde el 7 de octubre de 2023.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha firmado la paz en Gaza empujado por Donald Trump que no habría admitido reticencias en su proyecto por alcanzar el Nobel de la Paz y su afán de notoriedad. Ahora estaremos todos, esperando que sea duradera y que los niños puedan pintar soles y mar, y risas y fiestas con colores vivos.