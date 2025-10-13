El Partido Social Demócrata, de centroderecha, ha ganado en varias de las principales ciudades del país, como Lisboa y Oporto

Chega, grupo ultraderechista, se ha situado como tercera fuerza con un 11,8% de los votos

El Partido Social Demócrata (PSD) de Portugal se ha proclamado vencedor de las elecciones municipales que se celebraron el domingo en el país. El grupo, de centroderecha, ha ganado en varias de las principales ciudades del país, como Lisboa y Oporto. En el reparto de fuerzas, el bipartidismo se consolida con el Partido Socialista (PS) como segunda formación más votada, por delante de Chega, partido de ultraderecha que se sitúa como tercera fuerza.

"Volvemos a ser el mayor partido portugués", ha celebrado Luis Montenegro, presidente del PSD y primer ministro luso, quien ha destacado la victoria de su formación en los "cinco mayores ayuntamientos del país".

En total, y a través de distintas coaliciones, el PSD se ha hecho con el control de 132 municipios y más de un 33,5% de los votos, mientras el PS ha conseguido 125, con cerca del 28,7% de las papeletas, según los datos de la Secretaría General del Ministerio de Administración Interna.

Tras el recuento electoral, y no sin reconocer que también ha habido “algunas sorpresas menos agradables”, Montenegro ha destacado los resultados de su partido en ayuntamientos como los de Vila Nova de Gaia, contiguo a Oporto, y Sintra, próximo a Lisboa, donde, en ambos casos, ha arrebatado la alcaldía al Partido Socialista.

No obstante, estos últimos, representando a la izquierda y asentando el bipartidismo en el que permanece el país, han obtenido mejores resultados que los registrados en los anteriores comicios, –las elecciones legislativas–, y, pese a perder varios ayuntamientos, ha logrado desbancar al PSD de otros como Bragança, Viseu, Coimbra y Faro.

"Esto es extraordinario a la luz de los resultados que tuvimos hace tres meses, cuando algunos incluso afirmaron que el PS había entrado en erosión electoral y que lo que sucedería con el PS portugués era lo que había sucedido con el Partido Socialista francés", ha dicho el líder del Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro.

Chega y la ultraderecha se sitúan como tercera fuerza

Por su parte, Chega, grupo ultraderechista, se ha situado como tercera fuerza con un 11,8% de los votos. Así, se ha quedado con tres alcaldías, siendo las primeras de su historia, aunque por debajo de las expectativas de su líder, André Ventura.

"Esta no es la magnitud de la victoria que buscábamos", ha señalado este último, valorando los resultados de la formación y pese a señalar que ha sido “una buena noche” para el grupo.

Tras las tres formaciones, y con una participación que se ha cifrado en el 59,4%, se sitúan el Partido Comunista de Portugal, con un 5,68 por ciento de votos y doce mandatos, y el grupo Cidadaos, con un 5,61 por ciento y una veintena de alcaldías.