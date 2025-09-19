El Gobierno de Portugal ha anunciado que reconocerá el Estado de Palestina durante la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas

Las diferencias de Sánchez y Merz sobre el conflicto en Gaza: del reconocimiento de Palestina a "estar del lado de Israel"

El Gobierno de Portugal ha anunciado que reconocerá el Estado de Palestina en el marco de la próxima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, prevista para la semana que viene, siguiendo los pasos de otros países como Francia, Australia, Reino Unido o Canadá.

"La declaración oficial de reconocimiento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre antes de la conferencia de alto nivel de la próxima semana", ha informado este viernes el Ministerio de Exteriores portugués en un breve comunicado.

El titular de Exteriores, Paulo Rangel, ya adelantó durante su visita a Reino Unido el lunes, donde se reunió con su par británica, Yvette Cooper, que no veía obstáculo alguno al reconocimiento y que se reuniría con el primer ministro, Luís Montenegro, y el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de confirmar la decisión.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunieron en Madrid con la pretensión de certificar la buena relación bilateral y el trabajo conjunto en el seno de la UE, pese a las diferencias sobre Israel. Pero la postura también es muy distinta sobre la cuestión palestina. Sánchez es una de las voces más claras en Europa contra el gobierno de Netanyahu. En cambio, el canciller alemán está muy lejos de esa posición.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que el reconocimiento del Estado palestino es "una de las pocas discrepancias" que mantiene con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, si bien este último ha querido desligar este gesto en ciernes de cualquier mínimo aval a las tesis de la "organización terrorista" Hamás.

Gobierno y Partido Popular volvieron a confrontar por Gaza. Un enfrentamiento que se vio también en la Asamblea de Madrid donde la presidenta, Isabel Diaz Ayuso, anunció que concederá la Medalla de Oro de la Comunidad a la Vuelta Ciclista a España y a su ganador. Dijo que merecen el reconocimiento que no tuvieron por la cancelación y los disturbios que se produjeron en la misma. "Este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes, la izquierda, provocaron", ha defendido la presidenta.