Claudia Barraso 15 OCT 2025 - 23:11h.

Donald Trump ha dicho que está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamás no cumple con su parte del pacto

El brazo armado de Hamás anuncia la entrega a Israel de los cuerpos de otros dos rehenes

Compartir







Donald Trump ha afirmado estar dispuesto a permitir que las autoridades israelíes puedan reanudar la ofensiva militar en Gaza en caso de que de Hamás incumpla su parte del acuerdo de alto el fuego, lo que incluye ese intercambio de prisioneros. Así lo ha comunicado en unas declaraciones a la cadena de televisión estadounidense ‘CNN’.

“Tan pronto como abra la boca”. Estas han sido las palabras del presidente estadounidense para referirse a que tiene el control sobre la Franja de Gaza. Unas declaraciones que han sido contestadas por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, quien ha ordenado al Ejército preparar un “plan integral” para “derrotar” a Hamás en caso de que "se niegue a implementar el plan de Trump y sea necesario reanudar los combates", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

PUEDE INTERESARTE Israel acusa a Hamás de entregarle un cuerpo que no pertenece a ninguno de los rehenes

"Según (su) plan, Hamás debe devolver a todos los rehenes fallecidos en su posesión, y desarmarse, mientras que Israel, junto con la fuerza internacional liderada por Estados Unidos, actuará para destruir todos los túneles e infraestructura terrorista en Gaza para garantizar su desmilitarización y que no presente ninguna amenaza para el Estado de Israel", reza un comunicado. Por último, ha asegurado que, "si Hamás se niega a implementar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, volverá a la lucha y actuará para lograr la derrota completa de Hamás, cambiar la realidad de Gaza y alcanzar todos los objetivos de la guerra".

La respuesta de Hamás

El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Al Qassam, ha entregado este miércoles por la noche a un convoy del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cadáveres de otros dos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, en el marco del acuerdo con Israel para un alto el fuego en la Franja de Gaza y la entrega de todos los rehenes.

Tras el anuncio del brazo armado de Hamás, el Ejército israelí ha informado de que los dos ataúdes de los rehenes fallecidos han "cruzado la frontera hacia el territorio del Estado de Israel", escoltados por las tropas, y se dirigen al centro nacional de Medicina Forense para llevar a cabo el proceso de identificación. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha explicado que ha recibido de la Cruz Roja los dos ataúdes con los restos de rehenes y ha indicado que "una vez finalizado el proceso de identificación se notificará formalmente a las familias".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Todas las familias de los rehenes han sido informadas al respecto y les acompañamos en estos momentos difíciles. El esfuerzo por repatriar a nuestros rehenes continúa y no cesará hasta que se repatrie al último", reza un comunicado, en el que pide privacidad para las familias y evitar difundir información al respecto que no esté verificada. El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. Desde entonces, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de siete (nueve, de confirmarse estos dos últimos) de los 28 fallecidos.