Hamás garantiza que está cumpliendo sus compromisos con la entrega de los cadáveres de rehenes a Israel

Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz

El pacto de paz en Gaza muestra sus grietas, entre disparos e incumplimientos. Israel acusa a Hamás de no entregar los cadáveres de los rehenes fallecidos, tal y cómo establece el acuerdo firmado por ambas partes. Y lo que es peor, ha confirmado que uno de los cuerpos entregados por Hamás "no coincide con ninguno de los rehenes", capturados por la milicia palestina el 7 de octubre de 2023.

Las autoridades de Israel han confirmado la identificación de tres de los cuatro cadáveres de rehenes entregados el martes como los de : Tamir Nimrudi, Uriel Baruch y Eitan Levy. Sin embargo, han señalado que el cuarto cuerpo no se corresponde con ninguno de los secuestrados israelíes, e incluso fuentes de seguridad de Israel han afirmado que podría tratarse de un palestino.

"Tras la finalización de los exámenes en el Instituto Nacional de Medicina Forense, el cuarto cuerpo entregado a Israel por Hamás no coincide con ninguno de los rehenes. Hamás debe hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos", ha señalado el Ejército israelí en un breve mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Los tres cuerpos identificados: un militar de 18 años y dos residentes en el Kibutz

Nimrudi, un soldado, fue capturado por los asaltantes en una base en el cruce fronterizo de Erez. "Creemos que fue asesinado bajo cautiverio al inicio de la guerra. Tenía 18 años cuando cayó", ha apuntado, si bien ha hecho hincapié en que "las conclusiones finales serán formuladas una vez se complete el examen sobre las circunstancias de la muerte en el Centro Nacional de Medicina Forense".

El segundo de los fallecidos ha sido identificado como Baruch, quien habría muerto durante los ataques del 7 de octubre de 2023. "Su cuerpo fue trasladado a la Franja de Gaza", ha señalado el Ejército, que ha agregado que el hombre fue asesinado tras huir del festival Nova y que su fallecimiento fue confirmado en marzo de 2024.

El último de los cuerpos identificados corresponde a Levy, quien también habría muerto durante los ataques al kibutz durante el Festival en el que fueron asesinadas unas 1.200 personas y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes. El cadáver de Levy fue trasladado a la Franja y su muerte fue confirmada en diciembre de 2023.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la pasada semana estipulaba que la milicia palestina entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego. En este periodo, Hamás ha liberado a los 20 rehenes vivos y ha entregado los restos de ocho de los 28 fallecidos. Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos y la Cruz Roja también ha informado de las dificultades para cumplir estas entregas, que podrían exigir unos 10 días más de lo previsto.

Hamás asegura estar cumpliendo con la entrega de los cuerpos de los rehenes

El intercambio de acusaciones mutuas sobre el incumplimiento del acuerdo de paz en Gaza ha comenzado pocas horas después de que militares y colonos israelíes atacaran a palestinos. Las autoridades gazatíes hablan de seis palestinos muertos por ataques de drones en diferentes zonas de Gaza.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este miércoles que sigue cumpliendo con sus compromisos en la entrega a Israel de los cadáveres de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, tras los retrasos en el proceso y las dudas sobre la identidad de uno de los cuerpos trasladado el martes a Israel.

"El movimiento continúa aplicando la entrega acordada de cuerpos de soldados israelíes retenidos por las Brigadas Ezeldín al Qasam --brazo armado de Hamás--, como parte de su compromiso con el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza", ha informadoel portavoz del grupo, Hazem Qasem.

La milicia palestina, por su parte, ha acusado de Israel de "una clara violación del alto el fuego al asesinar a civiles en Shujaia y Rafah", en referencia a la muerte de seis palestinos a manos de las tropas israelíes durante la jornada del martes, según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

"Pedimos a los mediadores -Qatar, Egipto y Estados Unidos- que hagan que la ocupación cumpla con sus compromisos bajo el acuerdo", ha reclamado, en referencia al pacto alcanzado la semana pasada para aplicar la primera fase de una propuesta presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel llama a "borrar de la faz de la tierra" a Hamás

El comunicado ha sido publicado horas después de que las autoridades israelíes confirmaran la identidad de tres de los cuatro cadáveres entregados el martes por Hamás, en medio de informaciones que apuntan a que el cuarto no corresponderían a uno de los rehenes y que podría ser el de un palestino muerto por la ofensiva de Israel en Gaza.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha pedido "borrar de la faz de la tierra" a Hamás por sus incumplimientos en la entrega de los cadáveres de los rehenes, después de que se agotara el plazo para ello.

"Basta de humillación. Poco después de abrir las puertas a cientos de camiones, Hamás volvió rápidamente a sus métodos habituales: mentir, calumniar y maltratar a familias y cadáveres. El terror nazi solo entiende de fuerza y la única manera de resolver los problemas con ellos es borrarlos de la faz de la tierra", ha afirmado en su cuenta en la red social X.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de ocho de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

La demora de la entrega de los cuerpos por parte de Hamás y las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones con suministros y ayuda humanitaria, al permitir la mitad de lo acordado parecen poner en una cuerda floja el acuerdo de paz firmado hace apenas unos días, que puso fin a la ofensiva militar en Gaza.