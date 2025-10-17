Esperanza Calvo 17 OCT 2025 - 16:04h.

El teniente coronel retirado, Juan Antonio del Castillo, asegura que este misil podría llegar a las fábricas de armas rusas en Los Urales

Donald Trump se resiste a entregar a Ucrania sus potentes misiles Tomahawk: a Putin "no le ha gusta" la idea

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski ha pedido a EEUU que le venda misiles Tomahawk, pero Trump se resiste por temor a molestar a Putin, que ya mostró su rechazo a esta idea. El Tomahawk no es un misil más y ha sido un armamento clave para el Ejército estadounidense en el conflicto del Golfo, en Irak y en Libia por su capacidad destructiva y también por su enorme poder disuasorio.

Estos son los misiles que quiere Zelenski, una petición que ha hecho a EEUU para ataques en profundidad en Rusia, aunque Trump se ha mostrado reticente sobre los Tomahawks, después de que hablara por teléfono con el presidente de Rusia.

"Es el misil ideal, yo diría único", ha explicado el teniente coronel retirado Juan Antonio del Castillo sobre los Tomahaws. En manos de Ucrania, Zelenski tendría a Moscú a tiro y también a 1.900 instalaciones rusas relevantes como aeropuertos, refinerías o fábricas de armas.

“Podrá llegar adonde están todas las fábricas militares de Rusia que están en los Urales. Tendrá un efecto sobre la producción militar rusa” asegura el Teniente General Del Castillo.

Trump no parece dispuesto a vender los misiles Tomahaws a Ucrania

Su simple mención, la hipotética posibilidad de que sean entregados a Ucrania ya ha puesto presión sobre el Kremlin. Veremos si el Tomahawk cambia también el estancamiento de la guerra.

Por el momento, Trump no parece dispuesto alegando que Estados Unidos los necesita y no puede arriesgar el desabastecimiento de este potente misil.