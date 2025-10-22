El norte de Colombia sufre la onda tropical AL-98 que lleva causando fuertes lluvias desde el fin de semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales colombiano ha activado las alertas amarilla y naranja en el litoral caribe

Las intensas lluvias de los últimos días en Colombia han provocado el caos en algunas localidades. Muchas personas permanecen atrapadas en sus casas debido a las calles intransitables con el sistema de alcantarillado completamente colapsado.

Zonas como las calles de Barranquilla y su área metropolitana se encuentra con inundaciones que alcanzan el metro y medio de alto. Las lluvias provocaron el desbordamiento del arroyo de Las Estrellas, que afectó al menos siete viviendas en el sector donde desemboca.

Onda tropical en el norte de Colombia

El norte de Colombia sufre el paso de la onda tropical AL-98 que lleva causando fuertes lluvias desde el fin de semana, y que ha aumentado su potencial ciclónico en las últimas horas. Además, la zona ha incrementado los niveles de humedas y la probabilidad de tormentas.

Casas anegadas y coches arrastrados

Algunos arroyos próximos a grandes núcleos poblacionales de la provincia de Santander se han desbordado, anegando casas y arrastrando coches. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales colombiano ha activado las alertas amarilla y naranja en el litoral caribe.

En los próximos días se esperan vientos superiores a los 55 kilómetros por hora y olas de casi tres metros. Es importante recordar que el país se encuentra en temporada de ciclones hasta el 30 de noviembre y este año se prevé que sea más activa de lo habitual.

Emergencia en Santa Marta y Sucre

Las intensas lluvias dieron lugar a emergencias en Santa Marta y varios municipios de Sucre, donde las autoridades reportaron inundaciones, vendavales, daños estructurales y cientos de familias afectadas.

También, según la Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT), se incrementa el estado de alerta de aislamiento para el departamento de La Guajira y Magadalena.

También se mantiene aviso en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Chocó (Golfo de Urabá) y continúa el estado de alerta de Vigilancia para San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de los cayos o islas menores del norte del archipiélago.

En el barrio de La Alianza del municipio de Soledad, los habitantes tuvieron que levantar sus enseres para evitar pérdidas.

Se recomienda evitar zonas bajas y aroyos

El Ideam recomienda a la población evitar transitar por arroyos y zonas bajas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

En Sucre se vive una de las situaciones más críticas. Las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y fueres vientos han causado emergencias en Sincelejo, Corozal, Sampués, Caimito, San Marcos, San Benito Abad, Coveñas y la región de la Mojana.

Colegios inundados y derrumbados

En Santa Marta, la Secretaría de Educación Distrital confirmó daños en una docena de instituciones. Docentes reportaron salas inundadas, techos desprendidos y rebosamiento de aguas residuales.

"Los muchachos tuvieron que subir al segundo piso, el agua se metió por los salones y los baños colapsaron. Fue terrible", explicó Luz Marina Palacio, profesora del colegio El Carmen de Pescaíto.