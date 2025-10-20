Álex Aragonés 20 OCT 2025 - 04:00h.

El organismo mejorará el conocimiento técnico, la coordinación y la toma de decisiones ante este fenómeno natural

La DANA ‘Alice’ deja un rastro desolador: coches y casa destrozadas, pérdidas millonarias

BarcelonaLa comarca tarraconense del Montsià ha sido la última en sufrir los estragos de las lluvias torrenciales, dejando a personas atrapadas en vehículos y bajos de inmueble y autopistas y servicios de tren cortados. Una situación que la Generalitat de Cataluña quiere prevenir con la creación del Observatorio de la Inundabilidad para asesorar frente al riesgo de inundaciones en el territorio.

Este órgano colegiado servirá para mejorar el conocimiento técnico, la coordinación institucional y la toma de decisiones ante un fenómeno que afecta cada vez más a Cataluña, como consecuencia de la emergencia climática. "No es posible el riesgo cero y aún lo es menos en unas circunstancias de cambio acelerado del calentamiento global", ha explicado la consellera de Territorio, Transición Ecológica y Vivienda, Silvia Paneque.

La consellera catalana ha destacado "el deber" que tiene el Govern de afrontar las inundaciones: "Este riesgo, como mínimo, debe tener criterios para hacerlo evaluable y la capacidad de reducirlo al máximo con la tecnología y con los conocimientos que tenemos en estos momentos.

¿Qué funciones realizará?

Entre sus funciones, evaluará y realizará el seguimiento de las medidas previstas en los programas de gestión del riesgo de inundación, analizará los datos y estudios disponibles, y formulará propuestas técnicas y estratégicas para mejorar la prevención y la respuesta ante episodios de inundaciones.

También impulsará estudios actualizados que integren las vertientes científica, territorial y social, teniendo en cuenta el impacto del cambio climático, especialmente en el área mediterránea. Otro de los aspectos que llevarán a cabo es plantear soluciones a medio y largo plazo, combinando medidas estructurales y no estructurales, y promoviendo estrategias basadas en la naturaleza para reducir la vulnerabilidad del territorio y aumentar la resiliencia frente a fenómenos meteorológicos extremos.

La constitución del Observatorio da continuidad al acuerdo de Govern de noviembre de 2024, adoptado a raíz de los efectos de la DANA del 29 de octubre sobre la Comunidad Valenciana, y responde al marco de la Directiva Europea de Inundaciones, que establece la necesidad de una planificación integral del riesgo.

Las últimas inundaciones en Tarragona

El Govern ha constituido oficialmente este jueves el Observatorio de la Inundabilidad, que "refuerza el compromiso" del ejecutivo catalán con la gestión del riesgo de inundaciones y con la seguridad de las personas y los bienes: "La colaboración entre administración, ciencia y territorio es esencial para hacer frente a los retos que el cambio climático nos plantea".

Precisamente, Paneque se ha referido a las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales el pasado fin de semana en las Terres de l'Ebre de Tarragona: "Uno se da cuenta de la fuerza que puede tener el agua cuando ve, por ejemplo en la C-12, cómo se necesitan dos grúas industriales para mover en días lo que el agua movió en 20 minutos, y tomar conciencia de los daños y del dolor y la destrucción de estos fenómenos" .

Por ello, este observatorio supone una herramienta que "necesita" la ciudadanía para estar informada y formada: "Debe contribuir a la transmisión de conocimiento e información que llegue a los ciudadanos y ciudadanas y, por tanto, a la creación de una sociedad responsable".

Carme Llasat, al mando del observatorio

La presidenta de este observatorio será la catedrática Carme Llasat, doctora en Física de la Atmósfera por la Universidad de Barcelona, donde ejerce como profesora catedrática en el Departamento de Física Aplicada, y es "una de las máximas autoridades científicas internacionales en el análisis de fenómenos meteorológicos extremos".

"El liderazgo de Llasat representa la confianza del Govern en la investigación y el conocimiento como pilares para la toma de decisiones informadas y eficientes", ha culminado Paneque, quien ha añadido que la trayectoria de la presidenta del observatorio "es una garantía para impulsar políticas basadas en la evidencia científica y en la cooperación entre instituciones".

Este nuevo órgano está adscrito a la Dirección General de Transición Hídrica e integrado por un máximo de 25 miembros procedentes de diferentes organismos de la Generalitat -como la Agencia Catalana del Agua (ACA), Protección Civil, el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) y Urbanismo-, así como de expertos independientes y representantes.