La directora Geeta Gandbhir ha publicado el documental 'La vecina perfecta' en el que cuenta cómo Susan Lorincz mató a tiros a su vecina

Susan Lorincz fue condenada a 25 años de cárcel por matar a Ajike 'A.J.' Owens porque le molestaban los ruidos que hacían sus hijos

FloridaEl 'true crime' se ha convertido en un género que causa auténtico éxito entre los consumidores. Por eso, las plataformas audiovisuales han apostado por las series, películas y documentales que relatan, cuentan y describen los crímenes más sangrientos y descabellados que se han producido a lo largo de la humanidad. Uno de ellos ha sido el perpetrado por Susan Lorincz, una mujer de 60 años de Florida que mató tras una discusión a su vecina. Lorincz se hizo mundialmente conocida en 2023 por asesinar a su vecina Ajike 'A.J.' Owens y por ser condenada a 25 años de cárcel por este crimen.

Un año más tarde, la directora Geeta Gandbhir ha publicado en Netflix el documental 'La vecina perfecta', un 'true cime' que está arrasando en Netflix y que ha sido aplaudido y elogiado por la crítica al presentar el material de forma lineal, un detalle que ha provocado que el público que ha visto este material audiovisual se sienta parte de la tensión y el dilema moral que plantea. En tan solo tres días desde su incorporación al catálogo de la plataforma audiovisual, el documental dirigido por Geeta Gandbhir ha conseguido más de 16 millones de visualizaciones a nivel global.

El asesinato cometido por Susan Lorincz

La historia real y el asesinato perpetrado por Susan Lorincz y recogido en 'La vecina perfecta' sorprendió tanto por su crudeza como por su formato directo, sin ningún tipo de dramatizaciones y con material auténtico de la investigación como las grabaciones de las cámaras policiales. Fue en noviembre de 2024 cuando Susan Lorincz fue sentenciada a 25 años de prisión por este asesinato.

Sin embargo, para entender el éxito de este documental y la sentencia de este crimen hay que rebobinar hasta junio de 2023 cuando la mujer de 60 años acabó con la vida de su vecina por una disputa que se podría considerar cotidiana.

Susan Lorincz y Ajike 'A.J.' Owens vivían en Ocala, una pequeña localidad al noroeste de Orlando, en el centro de Florida. El 2 de junio, Lorincz mató a Owens tras meses de conflicto por los supuestos ruidos que provocaban a diario los cuatro niños de la víctima. Ese día, los hijos de Owens estaban jugando cerca de la casa de Lorincz en Ocala, en el norte de Florida.

Según un testigo, la vecina les gritó por el ruido que estaban haciendo y les llegó a lanzar un patín y una sombrilla, que alcanzaron a uno de los niños. Cuando Owens fue a llamar a la casa de Lorincz para pedirle explicaciones, esta disparó a través de la puerta, matándola delante de su hijo de 10 años. Según testigos, la acusada le había gritado insultos racistas a los niños poco antes de matar a su madre.

La policía tardó cuatro días en detener a Susan Lorincz porque ella se resguardó bajo una ley conocida en Florida como 'Stand Your Ground' (Defender tu posición), que autoriza a una persona a utilizar fuerza letal en caso de peligro inminente, aunque exista otra forma de escapar como, por ejemplo, retirarse.

La ley estatal de defensa personal 'Stand Your Ground', el uso de armas y el racismo

La muerte de Owens, que deja huérfanos a cuatro menores de edad, fue el corolario de una discusión entre las dos mujeres por los ruidos que hacían los hijos de la víctima mientras jugaban en una área común del complejo en el que ambas vivían. Durante la investigación y el proceso judicial, Lorincz alegó que actuó en defensa propia y que disparó con su pistola porque temió por su vida.

No obstante, durante el juicio los abogados señalaron que Susan Lorincz tuvo bastante tiempo para llamar a la Policía y que no había un riesgo real de que Owens quisiera invadir la vivienda. "Creo que el tiroteo se basó más en la ira que en el miedo", aseguró el juez encargado del caso.

De acuerdo a la Fiscalía, Owens fue a la casa de Lorincz a reclamarle que hubiera insultado a sus hijos e incluso que les hubiese tirado un patinete y una sombrilla. Momentos después, Owens fue tiroteada en presencia de sus hijos.

La acusada se amparó en la polémica ley estatal de defensa personal 'Stand Your Ground', que permite a una persona que considere que está en riesgo de morir o sufrir daño físico grave hacer uso de "fuerza mortal" en lugar de huir del lugar. Sin embargo, la Fiscalía había resaltado que la víctima no estaba armada y que la puerta de la vivienda desde donde se efectuó el disparo se hallaba con seguro.

El caso estuvo marcado de sospechas de racismo desde sus inicios, pues Lorincz, que no testificó en su propia defensa durante el proceso judicial, no fue detenida ni imputada hasta cinco días después del disparo que acabó con la vida de su vecina. De igual modo, los familiares de Owens discreparon con la decisión del fiscal de inclinarse por el cargo de homicidio involuntario y no por el de asesinato en segundo grado, que estimaron era el que correspondía.

Ahora, tras cumplirse casi dos años y cuatro meses desde el asesinato de Ajike 'A.J.' Owens, el dilema sobre el racismo y el uso de las armas en Estados Unidos se ha puesto otra vez sobre la mesa de debate gracias al documental creado por Geeta Gandbhir.