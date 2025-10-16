César Arribas, declarado culpable del asesinato con premeditación de Teresa Rodríguez en Bruselas

Gonzalo Barquilla 16 OCT 2025 - 17:04h.

César Arribas, el exguardia civil acusado asesinar a la vallisoletana Teresa Rodríguez en Bélgica en 2022, ha sido declarado culpable

David Knezevich, acusado de secuestrar y asesinar a Ana María Henao en Madrid, se suicidó en una cárcel de Miami

César Arribas Calvo, el exguardia civil acusado del asesinato premeditado de Teresa Rodríguez Llamazares el 27 de octubre de 2022 en Bélgica, ha sido declarado este jueves culpable del crimen de la enfermera vallisoletana de 23 años, su expareja, en un juicio celebrado en el Palacio de Justicia de Bruselas.

El jurado de 12 personas que ha tomado la decisión, formado por ocho hombres y cuatro mujeres, se pronunció de forma afirmativa sobre las tres preguntas que se le plantearon, recoge 'EFE': si el acusado era culpable, si hubo premeditación y si los objetos punzantes -los cuchillos- encontrados en el lugar del crimen fueron utilizados como arma. Cabe destacar que la víctima recibió 153 puñaladas.

El jurado consideró que César Arribas es "culpable de haber, en el distrito judicial de Bruselas, en Bruselas, el 27 de octubre de 2022, cometido voluntariamente, con intención de dar muerte y con premeditación, un homicidio sobre la persona de Teresa Rodríguez", según el veredicto leído en la sala. En la mañana del viernes, el jurado deberá determinar la condena tras una nueva deliberación. La Fiscalía ha solicitado la cadena perpetua contra el acusado.

César Arribas lee una carta de arrepentimiento, pero la familia de Teresa cree que es una estrategia

En la sesión de este jueves, César Arribas ha aprovechado el momento de réplica que le dio el tribunal para leer una carta de arrepentimiento, pidió perdón de nuevo por lo ocurrido y se comprometió a continuar con el tratamiento psicológico que está siguiendo.

Miembros de la familia de Teresa lamentaron en declaraciones a 'EFE' las últimas palabras del exnovio de la joven enfermera, al entender que solo trata de dar una imagen de arrepentimiento a efectos de obtener una condena más favorable.

El asesinato de Teresa Rodríguez en Bruselas en octubre de 2022

El 27 de octubre de 2022, César Arribas, un guardia civil en prácticas que posteriormente fue expulsado del instituto armado, viajó desde España hasta el piso donde residía la víctima, cerca de la Grand-Place de Bruselas, para intentar recuperar su relación con Teresa Rodríguez Llamazares, quien trabajaba como enfermera en el instituto especializado en oncología Jules Bordet.

Ante la negativa de ella, el supuesto autor le asestó 153 puñaladas hasta acabar con su vida, para acto seguido lanzarse por la ventana del apartamento de la víctima –se desconoce si con la intención de suicidarse o de escapar-, lo que le produjo heridas graves por las que tuvo que ser atendido en la UCI, antes de pasar a disposición judicial y posteriormente ingresar en prisión. El caso de Teresa generó gran conmoción en nuestro país.