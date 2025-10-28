Las autoridades han explicado que los 60 muertos eran narcotraficantes que intercambiaron disparos con la Policía

La extraña muerte de una pareja de Brasil en una bañera con agua a más de 50°C el día que celebraban el cumpleaños de su hija

Al menos 60 personas han muerto y otras 81 han sido detenidas durante la operación más letal, llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de Brasil, contra una de las estructuras de Comando Vermelho. Se trata del grupo criminal más importante del país, en la zona norte de Río de Janeiro.

Las autoridades han explicado que los 60 muertos eran narcotraficantes que intercambiaron disparos con la Policía. Así, han afirmado que hay cuatro agentes fallecidos y seis heridos. Según recoge ‘G1’, el operativo continúa y las cifras pueden aumentar.

Algunos de los sospechosos lanzaron bombas desde drones

La 'operación contención’ se ha realizado en los barrios de Alemao y Penha tras más de un año de investigación y un centenar de órdenes de arresto. Algunos de los sospechosos lanzaron bombas desde drones y otros huyeron de la zona. En total, 2.500 agentes han sido movilizados para esta misión.

Los agentes han arrestado a Thiago do Nascimento Mendes, alias ‘Belao do Qutungo’, uno de los líderes de Comando Vermelho en la región; y a Nicolas Fernandes Soares, sospechoso de ser el operador financiero de uno de los principales líderes del grupo, Edgar Alves de Andrade. Las autoridades han confiscado también 75 rifles y dos pistolas.

El gobernador de Río de Janeiro critica al Gobierno federal

El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, ha criticado que el Gobierno federal haya negado apoyo a las operaciones policiales locales. “El Estado estaba solo”, ha lamentado antes de pedir ayuda del Ejecutivo de Luiz Inácio Lula da Silva. "Estamos solos en esta lucha hoy. Es un operativo mayor que el de 2010 y, desafortunadamente, esta vez, como durante todo el (mandato), no contamos con el apoyo de vehículos blindados ni de agentes de las fuerzas federales de seguridad y defensa", ha subrayado.

El Ministerio de Justicia se ha pronunciado al respecto y ha sostenido que todas las solicitudes de su gabinete se han respondido, por lo que han brindado “pleno apoyo” a las fuerzas de seguridad. La cartera ministerial ha añadido que las tropas desplegadas desde octubre de 2023 se mantienen desplegadas y que hay operaciones programadas hasta diciembre, cuando se puede renovar de nuevo.

Han realizado cerca de 180 operaciones en Río de Janeiro

La Policía Federal ha realizado cerca de 180 operaciones en Río de Janeiro, de las cuales, 24 estaban relacionadas con el tráfico de drogas y armas. En este periodo han realizado 210 detenciones y han incautado 10 toneladas de droga y 190 armas de fuego.

Desde el ministerio, dirigido por Ricardo Lewandowski, han recalcado que estos números hablan por sí solos: “Estas cifras reflejan los esfuerzos continuos de la Policía Federal para combatir el crimen organizado y reducir el poder militar de las facciones criminales”.