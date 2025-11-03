Los agentes encontraron a su madre de 80 años inconsciente en su cama con múltiples puñaladas

Asesinan a tiros al alcalde de Uruapan, en México, después de recibir amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación

Compartir







KansasUna expresentadora de noticias ha sido acusada de asesinato tras presuntamente apuñalar y matar a su madre. El Departamento de Policía del Condado de Sedgwick ha asegurado que los hechos ocurrieron en una residencia ubicada en Wichita, Kansas.

Los agentes hallaron a la presentadora Angelynn "Angie" Mock, de 47 años, fuera de la casa. Tras entrar en la vivienda, encontraron a su madre de 80 años “inconsciente en su cama con múltiples puñaladas”. La mujer fue trasladada a un hospital local pero murió horas más tarde, según 'People'.

La presentadora ha sido acusada de asesinato en primer grado

Angie Mock ha sido detenida y trasladada a la cárcel del condado de Sedgwick tras acudir al hospital para tratar las lesiones que presentaba. La presentadora ha sido acusada de asesinato en primer grado y tiene una fianza de más de 800.000 euros. La investigación sobre los hechos continúa en curso.

Una vecina fue quien dio la voz de alarma tras ver a la presentadora presuntamente cubierta de sangre y pidiendo ayuda para contactar con emergencias. La mujer fue presentadora de Noticias para ‘Fox’ de 2011 hasta 2015, según aparece en su cuenta de LinkedIn. En la actualidad, trabajaba para una empresa de software de gestión de datos.