Los dos murieron horas después de ser trasladados al hospital provincial

Avalanchas mortales en la zona del Himalaya, en Nepal: confirman dos alpinistas italianos fallecidos, podría haber nueve muertos

Compartir







Un padre y su hijo han muerto tras ser picados por un enjambre de avispones gigantes asiáticos mientras estaban en una tirolina en Green Jungle Parl, en Laos, cerca de la ciudad de Luang Prabang. Los hechos ocurrieron el 15 de octubre, según ‘The Times’. Daniel Owen, de 47 años, y su hijo Cooper, de 15, fueron traslados a la clínica Phakan Arocavet.

Ambos han recibido la picadura de cientos de avispones gigantes asiáticos mientras descendían de un árbol en tirolina junto a su guía. Tanto el padre como su hijo estaban consciente cuando llegaron a la clínica. Pese a que no mostraban síntomas de un shock anafiláctico, los dos murieron horas después de ser trasladados al hospital provincial.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 84 años el exvicepresidente de EEUU Dick Cheney, impulsor de la guerra de Irak junto a George Bush

El padre y su hijo se encontraban de vacaciones en Laos

Daniel Owen era el director de la Escuela Internacional QSI en Haiphong, en el norte de Vietnam. Estaba de vacaciones junto a su hijo en Laos cuando les picaron los avispones gigantes asiáticos. Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos ha confirmado la muerte de los dos ciudadanos estadounidenses en de Luang Prabang. Por respeto a la familia y los seres queridos, no han querido dar más declaraciones.

Quality Schools International (QSI) le ha rendido homenaje a través de ‘Facebook’: “Estamos profundamente entristecidos por el repentino fallecimiento de Dan Owen, Director de QSI International School of Haiphong, y su hijo Cooper, debido a un trágico accidente”.

"Dan dedicó 18 años a QSI, sirviendo en cinco escuelas diferentes y tocando innumerables vidas con su calidez, liderazgo y compromiso inquebrantable con la educación. Fue profundamente amado en toda nuestra comunidad y lo extrañaremos profundamente", han confesado en la publicación. "Nuestras más sinceras condolencias a la familia Owen y a todos los que los conocieron y amaron”, han concluido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los dos recibieron más de 100 picaduras por todo el cuerpo

La clínica Phakan Arocavet ha explicado que el padre y su hijo estaban cubiertos de manchas rojas: “Fue muy, muy doloroso. Muchas picaduras, más de 100, en todo el cuerpo. Yo pensé que era una situación muy peligrosa porque nunca había visto algo así”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Desde el parque han mostrado sus condolencias a la familia y amigos: “Después de este incidente, hemos revisado todos los procedimientos existentes. Este evento no tiene precedentes en nuestra experiencia y, a nuestro entender, también en Luang Prabang. Fue un acontecimiento natural imprevisible y extraordinario”.

Según la Sociedad Entomológica de América, este insecto es un avispón invasor nativo de Asia. Son los más grandes del mundo y a veces se encuentran en Reino Unido y Europa.