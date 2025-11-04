El ministro de Economía francés, Roland Lescure, ha advertido de que podría bloquear el comercio de Shein si se vuelven a producir hechos así

La polémica ha estallado pocos días antes de la inauguración de la tienda física de Shein en los grandes almacenes BHV Marais de París

Shein ha anunciado la prohibición de la venta de muñecas sexuales después de que la Fiscalía de París abriese una investigación judicial contra la plataforma de comercio electrónico por la comercialización de varias de aspecto infantil y la difusión de imágenes pornográficas, una denuncia que afecta también a Aliexpress, Temu y Wish.

La investigación comenzó después de que la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (Dgccrf) francés alertase el sábado de que Shein “comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil” y que “su descripción y categorización en el sitio web hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos”. Por ello, remitió el caso a la Fiscalía.

La Fiscalía de París informó que había abierto investigaciones contra Shein, así como contra AliExpress, Temu y Wish por la distribución de “mensajes violentos, pornográficos o inapropiados, accesibles a menores”.

Shein muestra su disposición a colaborar 100%

Tras ello, Shein anunció que había iniciado una investigación interna y que las muñecas habían sido retiradas de su plataforma. Además, el lunes anunció la “prohibición total de los productos tipo muñeca sexual” y la eliminación de todos los anuncios e imágenes relacionados. Aunque estas “publicaciones procedían de vendedores externos”, justificó el director ejecutivo de Shein, Donald Tang, “asumo la responsabilidad personal”.

Además, este martes, la compañía ha anunciado su disposición a colaborar "al 100%" con la Justicia francesa. "Cooperaremos al 100% con la Justicia", ha declarado a la emisora RMC el portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat.

El portavoz ha explicado que entre el viernes y este lunes se paralizó toda la venta de muñecas sexuales y se inhabilitó la categoría para adultos de su web “a la espera de una auditoría”. Asimismo, ha garantizado que serán “totalmente transparentes”.

Por su parte, el ministro de Economía francés, Roland Lescure, ha advertido de que, si estos hechos se repiten, el Gobierno podría recurrir a herramientas de bloqueo digital para impedir que Shein opere en el país.

"Si esta conducta se repite, estaremos en nuestro derecho, y lo ejerceré, de prohibir el acceso de Shein al mercado francés", ha declarado Lescure, en BFM-TV.

Protestas en Francia ante la apertura de Shein

La polémica ha estallado pocos días antes de la inauguración de la tienda física de Shein en los grandes almacenes BHV Marais de París, que ha generado una oleada de indignación entre autoridades, asociaciones y parte del sector de la moda, que denuncia las prácticas de la compañía, su impacto en el medio ambiente y las condiciones laborales.

Grupos como Mouv’Enfants y activistas de Femen se han pronunciado contra la apertura de la tienda y protestaron el lunes frente al establecimiento acusando a la marca de fomentar la pedocriminalidad. Además, algunas marcas del espacio han retirado sus productos.

Pese a ello, BHV mantiene la apertura de Shein. Frédéric Merlin, director de la empresa propietaria de BHV, expuso que la venta de muñecas con apariencia infantil era inaceptable, pero afirmó que en la tienda solo se venderán “artículos diseñados directamente por Shein”.