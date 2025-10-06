En lo que llevamos de 2025 se han documentado al menos 10 cierres de aeropuertos en Europa por incursiones de drones

Dinamarca y Noruega detectan la presencia de drones sobrevolando instalaciones militares: Rusia descarta atacar territorio de la OTAN

Aeropuertos de todo el mundo se enfrentan cada vez con mayor frecuencia a cierres como consecuencia de la presencia de drones en sus inmediaciones. No existe un organismo que centralice esta información de forma clara, pero en 2025, al menos 10 instalaciones aeroportuarias europeas se han visto afectadas por esta práctica que afecta seriamente a la seguridad aérea y provoca serios daños en las economías nacionales. La última incidencia de este tipo se ha vivido hoy en el aeropuerto de la capital de Noruega, Oslo, donde varios vuelos han sufrido ligeros retrasos por el avistamiento de drones cerca de las instalaciones por parte de un piloto que estaba realizando un aterrizaje.

En lo que llevamos de 2025 se han documentado al menos 10 cierres de aeropuertos en Europa por incursiones de drones. Es el caso de Múnich, Alemania, que afectó a más de 3.000 pasajeros y que visto como estos episodios se han repetido en cortos intervalos de tiempo.

Temor a una estrategia de Rusia

También el de Copenhague, en Dinamarca, en el que la presencia de varios dispositivos autónomos de grandes dimensiones causó la suspensión de más de 100 vuelos. Otras terminales danesas también han visto alteradas como son las de Aalborg, Esbjerg, Sonderborg, Skrydstrup, este mes de septiembre.

En España, el aeropuerto de Fuerteventura estuvo afectado durante horas por la presencia de drones lo que obligó a desviar tres vuelos que tenían previsto aterrizar en la isla y que contaban con origen en Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria.

Además, se han reportado incidentes en Polonia, Rumanía, Lituania, Letonia y Francia, aunque no todos derivaron en cierres completos.

En muchos de estos incidentes, las autoridades nacionales han apuntado a la posibilidad de que sea Rusia la que esté detrás de esta estrategia de hostigamiento a Europa por su apoyo a Ucrania tras la invasión rusa. En el caso de Lituania, los responsables públicos aseguraron que los drones habrían entrado al país procedentes de Rusia.

A principios de septiembre, una oleada de drones rusos violó el espacio aéreo de Polonia provocando un alineamientos de los países que integran la OTAN ante esta agresión. Algo similar ocurrió en Rumanía horas antes. O en Dinamarca, donde responsables gubernamentales y del organismo internacional no descartaron qque Rusia estuviese detrás de estas acciones.

Oleada de drones en Estados Unidos

Con menor incidencia, episodios similares se han vivido en otros aeropuertos del mundo en Estados Unidos, China y Oriente Medio, donde algunos de estos incidentes se han producido cerca de bases militares y aeropuertos regionales. Destaca especialmente el caso norteamericano que en 2024, Estados Unidos vivió una “oleada” de drones en este tipo de instalaciones como informa El Comercio.

Fernando González Botija, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda en un artículo titulado 'Drones: seguridad pública y régimen sancionador', publicado en Revista Vasca de Administración Pública (RVAP), que los drones representan una amenaza creciente para la seguridad aeroportuaria y la navegación aérea.

En su análisis jurídico y operativo sobre los Sistemas de Aeronaves Pilotadas Remotamente (RPAS), subraya que la colisiones entre vehículos no tripulados y aeronaves, especialmente durante despegues y aterrizajes, pueden afectar a partes críticas como la cabina, los motores o los tanques de combustible, con consecuencias que van desde incidentes graves hasta accidentes catastróficos.

El texto cita incidentes públicos que ilustran la vulnerabilidad: vuelos no autorizados en torno a infraestructuras sensibles y episodios de intervención policial ante aparatos que se aproximaron a edificios restringidos. Estos casos han motivado respuestas regulatorias y operativas para blindar aeropuertos y zonas controladas.

En España, la normativa —entre ella el Real Decreto 552/2014 y el Real Decreto 1036/2017— impone distancias mínimas, obligaciones de coordinación con gestores aeroportuarios y controladores, y la necesidad de evaluar riesgos y documentar operaciones cuando se opera cerca de aeródromos o en espacio aéreo controlado.

Además de la colisión física, el autor alerta sobre otros peligros: interrupciones operativas por avisos a los aviadores (NOTAMs), riesgo de pánicos en tierra, y el uso malintencionado de drones para espionaje o contrabando en inmediaciones aeroportuarias.