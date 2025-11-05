Alberto Rosa 05 NOV 2025 - 15:03h.

La anciana comenzó a sentirse mal durante una caminata y jamás regresó al crucero, que partió sin ella al atardecer

Muere la pasajera de un crucero tras dejarla olvidada varias horas en una remota isla de Australia durante una excursión

Compartir







En Australia continúa la investigación de la muerte de Suzane Rees, la turista de 80 años que murió en la remota isla de la Gran Barrera de Coral, en una de las paradas del crucero en el que se embarcó. La Policía, que investiga el suceso, informó que la mujer, una contable jubilada afincada en Sídney, se encontró mal durante una caminata y los guías le pidieron que regresara al barco sin compañía, según explicó su familia y recoge la cadena pública australiana ABC.

Suzane Rees se encontraba el 25 de octubre, en un día caluroso y húmedo, haciendo una ruta hasta un mirador de Isla Lagarto, en el nororiental estado de Queensland, junto a otros pasajeros del Coral Adventurer, un barco de expedición tropical por costas remotas y vírgenes en el país austral y otras naciones.

El Coral Adventurer, con capacidad para transportar a 120 viajeros y 46 tripulantes, así como distintas lanchas auxiliares para sus excursiones o emergencias, atracó durante la mañana en la citada isla. Allí, los ocupantes comenzaron a desembarcar para participar de la belleza de ese entorno natural y disfrutar de una excursión hacia el punto más alto de la isla, conocido como Cook’s Look, el cual provee una excelente perspectiva del impresionante paraje.

El crucero partió sin la mujer

Durante la ruta, la octogenaria, que viajaba sola, se encontró mal y los guías le pidieron que regresara al barco sola. Mientras el resto del grupo siguió con la excursión y acabó volviendo después de la travesía al Coral Adventurer, la mujer de 80 años, sin embargo, no volvería al crucero.

El crucero zarparía sin Rees entre sus pasajeros. A la hora de la cena, horas después de retomar el viaje, el personal se percató de la ausencia de la mujer y la tripulación dio orden de regresar al enclave. Un equipo de búsqueda encontró la mañana del 26 de octubre el cuerpo sin vida de la turista, recoge EFE.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las autoridades tratan de averiguar qué falló

El crucero tenía previsto regresar hoy a la ciudad de Cairns, donde oficiales de la AMSA esperaban para abordar el navío, publicó el martes la agencia de noticias australiana AAP. Las autoridades tratan de averiguar qué falló y por qué nadie se dio cuenta de la ausencia de Rees durante el embarque tras la parada en Isla Lagarto.

En este remoto lugar, los pasajeros del Coral Adventurer podían practicar esnórquel y hacer una caminata hasta Cook’s Look, un mirador en la cima de una colina que lleva por nombre el apellido del navegante, explorador y cartógrafo británico James Cook. La propia página web del crucero señala que el barco tiene capacidad para 120 pasajeros y 46 tripulantes y viaja a destinos "a menudo inaccesibles”.