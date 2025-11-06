Las autoridades suecas han suspendido el tráfico aéreo en la ciudad sueca de Gotemburgo por la presencia de drones

Suspendido el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas por la presencia de drones

Las autoridades suecas han reanudado el tráfico aéreo en la ciudad de Gotemburgo, en la costa occidental del país nórdico, después de que se viera interrumpido por la presencia de drones en el aeropuerto de Landvetter, en el marco del aumento de este tipo de incidentes en el continente europeo.

El ministro de Infraestructura y Vivienda, Andreas Carlson, ha indicado que, según la Policía, "el incidente en Landvetter ha finalizado" y que se está "reabriendo el espacio aéreo": "El tráfico aéreo se está reanudando". "El Gobierno mantiene una estrecha comunicación con las autoridades competentes", ha agregado a través de su perfil en la red social X.

Anteriormente, la Administración de Aviación Civil había indicado que se habían observado vehículos aéreos no tripulados sobre las 18:00 horas (hora local) y que, por tanto, el tráfico aéreo se había suspendido de inmediato, por lo que los vuelos estaban siendo desviados a otras partes del país. "Todavía no sabemos cuántos vuelos se verán afectados durante la noche", había indicado el portavoz de la Administración de Aviación Civil, Bjorn Stavas, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión sueca SVT.

La Policía se ha desplazado al lugar de los hechos para recabar testimonios e "intentar determinar" el motivo de la presencia de drones en las inmediaciones del aeropuerto, según ha explicado el portavoz Johan Hakansson. Posteriormente, se han registrado también drones en el espacio aéreo belga, donde el tráfico aéreo en el aeropuerto de Bruselas se ha visto interrumpido brevemente alrededor de las 21.20 horas (hora local) para reanudarse media hora después. Sin embargo, el aeropuerto de Lieja, que también se ha visto afectado por estos incidentes, continúa con sus vuelos suspendidos, recoge RTBF.

Otros aeropuertos afectados

Las autoridades belgas informaron el pasado martes de que cerraron su espacio aéreo como medida de seguridad por la presencia de drones que estaban sobrevolando el aeropuerto de la capital, Bruselas.

"Actualmente está cerrado debido a la presencia de drones en el espacio aéreo. Reabrimos hace poco. (Pero) han vuelto a aparecer drones", ha dicho declaraciones Kurt Verwilligen, portavoz de Skeyes, responsable de la seguridad y el control aéreo en Bélgica. Minutos, el aeropuerto ha indicado que "no hay vuelos de salida ni de llegada en el aeropuerto" por el avistamiento de vehículos aéreos ni tripulados". "Les mantendremos informados en cuanto dispongamos de más información", según un comunicado.

En lo que llevamos de año, 10 aeropuertos europeos han tenido que cerrar el tráfico aéreo durante horas por incursiones de drones, en algunos casos supuestamente rusos, tras detectarlos con unas escopetas que inhiben el control de los drones que ponen en riesgo la seguridad. Hace dos días esto mismo ha ocurrido en el aeropuerto de Alicante