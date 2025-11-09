La cadena BBC emitió un discurso fragmentado de Donald Trump en el que parecía animar explícitamente al asalto del Capitolio

La consejera delegada de la sección de Informativos de la televisión británica, Deborah Turness, también ha abandonado su cargo

El director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, y la consejera delegada de la sección de Informativos, Deborah Turness, han presentado su dimisión en medio de la polémica sobre la emisión de un discurso fragmentado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la publicación falseada, el mandatario republicano parecía alentar explícitamente a sus simpatizantes para asaltar el Capitolio durante la incursión de enero de 2021 en la sede del Legislativo norteamericano.

"Debo asumir la responsabilidad final"

"La BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final", ha escrito Davie en su carta de despedida, publicada por el mismo medio británico.

El diario 'The Telegraph' fue el encargado de destapar la polémica al publicar detalles de un memorándum interno filtrado de la BBC que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump con un mensaje manipulado.

El documento estaba firmado por Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de normas editoriales de la emisora, que abandonó el cargo en junio.

La frase original de Trump en la que decía "vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas" se convirtió, tras su paso por la sala de edición del programa de documentales 'Panorama', en "vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos como demonios", y así fue emitida el año pasado. Las dos secciones del discurso que fueron editadas juntas tenían una diferencia de más de 50 minutos.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ha lamentado la dimisión de Davie asegurando que se trata de "día triste para la BBC". En su comentario a la cadena que dirige, Shah apunta que comprende la "presión constante" a la que está sometido Davie, "tanto a nivel personal como profesional, que le ha llevado a tomar esta decisión hoy".