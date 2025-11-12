El derrumbamiento del puente Hongqi ocurrió en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, en una zona con relieve montañoso

El puente se cerró a todo el tráfico el lunes por la tarde tras identificar grietas en las laderas y caminos cercanos

El puente Hongqi de 758 metros de largo se ha venido abajo este martes en el suroeste de China. El motivo es un deslizamiento de tierra en ladera que afectó su estructura. Afortunadamente, en el momento del derrumbe, las autoridades ya habían cerrado el tráfico el día anterior al detectar una primera grieta. El puente había sido inuaugurado hace un aproximadamente un año.

El colapso ha generado un gfran impacto en redes sociales y ha ganado protagonismo, ya que se puede observar la caída del tramo sobre el cauce fluvial.

Se trataba de un puente clave en la región

El puente Hongqi era esencial en la región, por eso cuando ocurrió el incidente surgieron muchos planteamientos sobre la calidad de los trabajos de mantenimiento y la estabilidad del terreno sobre el que se asienta.

El suceso ocurrió en la provincia de Sichuan, al suroeste de China, en una zona con relieve montañoso y frecuentes movimientos geológicos. El puente pertenecía a la Carretera Nacional 317.

El lunes se detectó una deformación

El lunes, las autoridades locales activaron de inmediato un protocolo de respuesta de emergencia tras notar una deformación en las pendientes del lado derecho del puente. Identificaron grietas en las laderas y caminos cercanos, además de desplazamientos en el terreno de la montaña. Personal de seguridad pública, transporte y departamentos de recursos naturales se desplazaron al lugar para hacerse con el control de la situación. El puente se cerró a todo el tráfico el lunes por la tarde.

Para las 11 de la noche del lunes, todo el puente estaba despejado de tráfico y se colocaron señales de advertencia para controlar el acceso no autorizado de manera estricta.

Las medidas de precaución han evitado víctimas

La situación se vio empeorada el martes. A medida que se intensificaba la deformación de la pendiente, se desencadenó en un deslizamiento de tierra que dio lugar al colapso del lecho de la carretera y del puente. Esto produjo la caída de pilares y una gran cantidad de humo y polvo.

Gracias a las medidas de prevención, no se reportaron víctimas.