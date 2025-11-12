El tifón Fung-Wong llegará hoy a Taiwán, aunque lo hará algo debilitado después de dejar 25 muertos en Filipinas

En la mayor parte del sur de la isla se han cerrado comercios y colegios, y 51 personas han resultado heridas

Más de 8.000 personas han sido evacuadas en Taiwán debido a la llegada del tifón Fung-Wong este miércoles, que ya ha provocado numerosas inundaciones, coches arrastrados y ríos desbordados. Se espera que la tormenta tropical toque tierra hoy, aunque lo hará algo debilitada después de dejar 25 muertos en Filipinas.

En la mayor parte del sur de la isla se han cerrado comercios y colegios, y 51 personas han resultado heridas. Además, más de 1.000 viviendas han quedado inundadas en la ciudad portuario de Suao, donde cayeron 648 milímetros de lluvia el martes, un récord mensual, según las autoridades meteorológicas.

8.3000 personas evacuadas a zonas más seguras

El departamento de bomberos estableció que unas 8.300 personas fueron evacuadas de sus casas a zonas más seguras, la mayoría en Yilan y Hualien.

Fung-Wong, conocido localmente como Uwan, llegó a Filipinas el domingo. Las consecuencias más significativas tras la tormenta se vieron reflejadas en las regiones norte y centro del país, antes de adentrarse, con menos fuerza, en el mar de China Meridional.

El tifón se alejará de Taiwán el jueves

A las 12:15 horas (04:15 GMT) la tormenta se encontraba a unos 130 kilómetros al oeste del extremo meridional de la Taiwán, con vientos máximos sostenidos de 64,8 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que alcanzaban los 90 km/h, según la Agencia Meteorológica Central. Se espera que el tifón se aleje gradualmente el jueves.

A finales de septiembre, las lluvias generadas por el supertifón Ragasa por Taiwán dieron lugar al desbordamiento de un lago represado en Guangfu, lo que dejó 19 víctimas mortales, 5 desaparecidos y 157 heridos en este municipio. Además, más de 1.6000 hogares fueron afectados por deslizamientos de tierra.

Los tifones son fenómenos comunes en China y Taiwán

Los tifones son fenómenos recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del oceano Pacífico provocan la formación de ciclones que, a veces, causan daños significativos.