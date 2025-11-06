Casi 800.000 personas han sido evacuadas durante el paso del tifón por Filipinas, y cerca de 14 millones de hogares se han quedado sin conexión

La declaración del estado de calamidad se utiliza en estos casos para que el Gobierno pueda destinar fondos de emergencia con rapidez

Al menos 140 personas han muerto y 120 están desaparecidas tras el paso del tifón 'Kalmaegi' por Filipinas. El presidente del país, Ferdinand Marcos Jr, ha declarado el estado de calamidad debido a las fuertes inundaciones.

Las autoridades explicaron que pueblos enteros han sido arrasados por las anundaciones "sin precedentes". La provincia de Cebú ha sido la más afectada y es donde se han reportado la mayor parte de las víctimas.

800.000 personas evacuadas y millones de hogares sin conexión

Casi 800.000 personas han sido evacuadas durante el paso del tifón, y cerca de 14 millones de hogares se han quedado sin conexión a la red eléctrica, lo que, según los cálculos del Departamento de Energía, podría equivaler a unos siete millones de personas afectadas.

La declaración del estado de calamidad se utiliza en estos casos para que el Gobierno pueda destinar fondos de emergencia con rapidez y evitando pasar por pasos burocráticos para hacer llegar la ayuda necesaria a las zonas más afectadas, además de controlar el aumento de precios o el acopio de alimentos.

Sedún el presidente Marcos, se ha aprobado el estado de calamidad "debido a la magnitud de las zonas afectadas por 'Tino' (como se conoce el tifón localmente) y las que se verán afectadas por 'Uwan', nombre de la tormenta tropical 'Fung Wong', que se espera que entre en el Área Filipina de Responsabilidad enre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

"Habrá unas diez regiones, entre diez y doce, que se verán afectadas. Por lo tanto, dada la magnitud y el alcance, se trata de una calamidad nacional (...), lo que nos da un acceso más rápido a algunos de los fondos de emergencia", ha explicado el mandatario.

El tifón se dirige hacia Vietnam

'Kalmaegi' abandonó Filipinas el jueves por la mañana e iba rumbo hacia Vietnam, con vientos de 155 km/h. El país hacia el que se dirige el tifón todavía se está recuperando de recientes inundaciones que provocaron casi medio centenar de muertos.

Las autoridades de Vietnam han calculado que el tifón toque tierra hoy a última hora y que provoque olas de ocho metros de altura y fuertes marejadas ciclónicas.

Personas atrapadas, coches apilados y edificios derrumbados

Reporteros de AFP, que se encuentran en las zonas más afectadas por el tifón en Filipinas, hablaban de coches apilados unos encima de otros, edificios derrumbados y personas atrapadas bajo los escombros. En la isla de Negros, donde se han reporado unos 30 muertos, las intensas lluvias dieron lugar en las áreas pobladas un flujo de lodo volcánico que sepultó varias casas.

"Las erupciones del volcán Kanlaon desde el año pasado depositaron material volcánico en sus secciones superiores. Cuando llovió, esos depósitos se precipitaron sobre las aldeas", ha eplicado el teniente de policía Stephen Polinar. Seis rescatistas que iban en un helicóptero militar que se estrelló el miércoles durante el operativo han fallecido en este lugar.