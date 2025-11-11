El tifón 'Fung Wong', conocido como 'Uwan' en Filipinas, ha dejado 28 heridos y dos desaparecidos

Las autoridades han organizado 11.000 centros de evacuación para acoger a las personas afectadas

El número de muertos por el paso del supertifón 'Fung Wong' por el noroeste de Filipinas ha aumentado a 18, según ha confirmado la Oficina de Defensa Civil del país asiático, que ha establecido que doce personas han fallecido en la región administrativa de Cordillera, la más afectada.

El vicesecretario del organismo, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, ha anunciado tres muertos en el valle de Cagayan, así como una en Bicol, Bisayas Occidentales y Bisayas Orientales, respectivamente.Todas las muertes se han producido por deslizamientos de tierra, ahogamiento, electrocución y caída de escombros.

28 heridos y dos desaparecidos

También ha subrayado que el 'Fung Wong', conocido como 'Uwan' en Filipinas, ha dejado 28 heridos y dos desaparecidos, así como 2,4 millones de desplazados, según la agencia estatal filipinas de noticias, PNA. Las autoridades han organizado 11.000 centros de evacuación para acoger a estas personas.

Alejandro ha informado que la zona más afectada es la de Catanduanes, debido a los daños que ha sufrido el sistema de aguas, por que las autoridades podría necesitar entre 15 y 20 días para restaurar el suministro. En la zona también se hace frente a cortes de luz, junto con Camarines Sur y Norte.

El tifón 'Kalmaegi' dejó 200 muertos

Se trata del segundo tifón que golpea Filipinas en las últimas semanas, después de que el 'Kalmaegi' dejara más de 200 fallecidos durante la semana pasada, una situación que ha provocado la suspensión de clases y otras actividades públicas.

La organización no gubernamental Save the Children pidió el lunes que se adopten medidas para proteger a la infancia frente a los efectos del cambio climático, en el marco de la 30ª Cumbre de Naciones Unidas sobre el Clima, que arrancó durante la jornada en Brasil.

"Este año, Filipinas ha sufrido un tifón tras otro, además de terremotos, alertas de tsunami y erupciones volcánicas, y los niños y niñas, y las familias han sido los más afectados", dijo la directora humanitaria de la ONG en Filipinas, Faisah Ali, que estableció que "estos desastres no solo perturban su educación, sino también sus vidas y sus medios de subsistencia".

"Justo cuando están a punto de comenzar la recuperación, llega otro desastre, que cierra las escuelas y desplaza a las comunidades",dijo antes de anunciar que "muchas familias afectadas siguen lidiando con las secuelas del tifón 'Kalmaegi'" y que "en Cebú aún no han podido reconstruir sus vidas tras el terremoto de septiembre".

Piden refuerzo de ayudas para los niños

Ali destacó además que "a menudo, como ocurre ahora, las comunidades y los niños más afectados son los más pobres". "Tras un tifón tan potente, los niños y niñas necesitarán suministros básicos, asistencia médica y apoyo emocional", esgrimió, antes de añadir que "Save the Children está dispuesta a colaborar con socios locales y organismos gubernamentales para apoyar los esfuerzos de recuperación".