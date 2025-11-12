Edin Subasic, un antiguo militar del Ejército bosnio, confirma las cacerías humanas en Sarajevo entre 1992 y 1996

Italia investiga 'safaris humanos' en la guerra de Bosnia: millonarios pagaban por disparar contra personas

Compartir







Un exgeneral de brigada bosnio y antiguo agente de inteligencia ha confirmado que ciudadanos italianos adinerados participaron en cacerías humanas en Sarajevo durante el asedio al que las tropas serbobosnias sometieron a la ciudad entre 1992 y 1996 durante la guerra civil, algo que está investigando la Fiscalía italiana.

La identidad del confirmante de esos hechos es Edin Subasic, un antiguo militar del Ejército bosnio que ofreció las declaraciones a la emisora regional 'N1'. "El aspecto más morboso del 'safari de Sarajevo' fue que existía una tarifa sobre cuánto debía pagar un cazador de fin de semana a los miembros del Ejército de la República Srpska (serbobosnio) en Grbavica para disparar a civiles: adultos, mujeres, niños, embarazadas y soldados", ha asegurado Subasic.

PUEDE INTERESARTE A 30 años de la masacre de Srebrenica, el mayor genocidio cometido en Europa después del holocausto

La Fiscalía de Milán investiga supuestos viajes de ciudadanos italianos para disparar a las personas asediadas en Sarajevo entre 1992 y 1996, a raíz de una denuncia interpuesta recientemente. Durante el asedio, en el que murieron más de 10.000 personas, la ciudad estuvo bajo constantes bombardeos y fuego de francotiradores desde las posiciones serbobosnias en las colinas que rodean la ciudad.

PUEDE INTERESARTE Al menos 11 muertos y 30 heridos del incendio en una residencia de ancianos en Bosnia

"Ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas asediadas"

El asedio terminó oficialmente en febrero de 1996, con la retirada de las tropas serbobosnias tras la firma en diciembre de 1995 del acuerdo de paz que puso fin a la guerra. La investigación parte de la denuncia del escritor Ezio Gavazzeni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. "La documentación incluye las pruebas que han permitido abrir esta investigación y revela que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas asediadas", explicó a 'EFE' en Roma el letrado Brigida.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La denuncia, al igual que la investigación de la Fiscalía, no plantea nombres sino que se centra en exponer aquellos viajes con documentos que supuestamente prueban su organización, o testimonios de soldados o de servicios de inteligencia, aclara el abogado. Subasic ha recordado que la existencia de esos viajes para disparar a civiles ya se trató públicamente en ‘Sarajevo Safari’, un documental del director esloveno Miran Zupancic estrenado en 2022, y que ofrecía tantos interrogantes como respuestas sobre esa supuesta práctica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los denunciantes de las cacerías mantienen la esperanza de identificar a algunos responsables

El exmilitar afirmó que la Justicia bosnia abrió un expediente sobre este tema tras la denuncia formulada por Benjamina Karic, que fue alcaldesa de Sarajevo entre 2021 y 2024. Subasic mantiene que algunos de quienes participaron en esos supuestos safaris ya han muerto, pero que quienes eran más jóvenes "aún están al alcance de la justicia".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El delito barajado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de ‘motivos abyectos’ y ‘crueldad’, lo que hace que estos hechos no puedan prescribir. "Espero que la fiscalía de Milán lleve este caso hasta el final", ha declarado. Los denunciantes de aquellas cacerías mantienen la esperanza de identificar a algunos responsables.