El fuego se originó en el séptimo piso, donde se alojaban los residentes con discapacidad

Entre los heridos hay residentes y agentes de bomberos y de la Policía que se desplazaron al centro geriátrico

Compartir







Al menos once personas han muerto y 20 han resultado heridas debido a un incendio este martes en una residencia de ancianos en la ciudad de Tuzla, en el noroeste de Bosnia y Herzegovina, según las autoridades locales.

Entre los heridos hay residentes y agentes de bomberos y de la Policía que se desplazaron al centro geriátrico donde se desató un incendio que ha provocado la dimisión de su director, Mirsad Bakalovic, según ha anunciado la radiotelevisión pública BHRT.

PUEDE INTERESARTE Muere una mujer en un incendio en una residencia de mayores de Carrión de Calatrava, Ciudad Real

El fuego se originó en la planta de residentes con discapacidad

La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar las causas del fuego que se originó en el séptimo piso, donde se alojaban los residentes con discapacidad.

El primer ministro de Bosnia, Nermin Niksic, ha visitado la localidad junto a algunos miembros de su Ejecutivo para expresar sus condolencias a las víctimas y ofrecer la asistencia de las autoridades federales.

PUEDE INTERESARTE Detenido un vecino de Fisterra como presunto autor de seis incendios forestales que afectaron a la Red Natura

Cadena perpetua a 11 personas por un incendio en Turquía

Un tribunal de Turquía condenó en octubre a cadena perpetua a 11 personas por el incendio de un hotel en una estación de esquí en la ciudad de Bolu, Turquía, que tuvo lugar en enero. Murieron 78 personas, incluidos 34 niños, y 137 resultaron heridas.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Entre los condenados, están incluídos el propietario del hotel, el gerente y varios miembros de la junta directiva, además del vicealcalde de Bolu y el jefe de Bomberos en funciones por "probable asesinato premeditado" por la muerte de 34 niños, recibiendo años adicionales por la muerte de los otros 44.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El propietario del hotel, Halit Ergul, ha culpado a las autoridades de no transmitirle las deficiencias en el edificio, argumentando que el Ministerio de Cultura y Turismo es la institución encargada de inspeccionar su alojamiento en materia de seguridad: "Me resulta imposible detectar las deficiencias que ellos no vieron durante las inspecciones".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Se incumplieron las medidas de prevención

El 21 de enero se declaró un incendio en Hotel Grand Kartal situado en la estación de esquí de Kartalkaya que dio lugar a la muerte de 78 personas, causando una gran indignación en Turquía. Todo apunta a que se incumplieron todas las medidas de prevención.