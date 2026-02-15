La hija de los reyes Felipe y Letizia continúa sus estudios en el Forward College de Lisboa, donde cursa el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Los grandes misterios que rodean a la infanta Sofía: de no llevar nunca pendientes a su futuro tras la universidad

La infanta Sofía vive estas semanas un momento clave en su trayectoria académica. La hija menor de los reyes Felipe VI y Letizia se encuentra ante una nueva etapa en el Forward College de Lisboa, donde cursa el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Tras completar el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales, Sofía inició el pasado septiembre su vida más cerca de España. El Forward College es una institución privada adscrita académicamente a la Universidad de Londres y ofrece un programa innovador que se desarrolla en tres capitales europeas a lo largo de tres años. El primer curso tiene lugar en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín.

Ahora, tras la reanudación de las clases en enero, la hermana de la princesa Leonor vuelve a afrontar un nuevo periodo en su formación: la 'Reading Week'.

La 'Reading Week'

Del 23 al 27 de febrero, la infanta tendrá lugar unos 'días libres', en los que no tendrá clases programadas y deberá dedicar su tiempo a repasar contenidos y realizar trabajos. Se trata de un receso académico, común en universidades de Reino Unido, situado a mitad del semestre.

Durante esta semana, se suspenden las clases magistrales y tutorías para permitir a los estudiantes ponerse al día con lecturas o prepararse para exámenes, sin ser vacaciones oficiales.

Aunque no hay clases presenciales, se espera que los estudiantes sigan estudiando de forma independiente. Por eso, es el momento ideal para repasar el temario de las primeras semanas, organizar apuntes y completar trabajos de investigación.

Funciona como un descanso mental para combatir la carga de trabajo y mejorar el bienestar estudiantil, por lo que Sofía también podrá aprovechar esos días para despejarse, disfrutar de planes con sus compañeros fuera de la universidad o incluso, si lo desea, regresar a casa con los reyes.

La benjamina de la familia real retomará las clases el 2 de marzo y, justo un mes después, llegarán las vacaciones oficiales. Del 3 al 12 de abril, se desarrollará el receso principal del segundo trimestre. A diferencia de las vacaciones de Navidad, este descanso es la 'calma antes de la tempestad', ya que separa el final de las clases del inicio de la temporada de exámenes finales.

Sistema de evaluación

El sistema de evaluación del Forward College se basa en exámenes escritos, trabajos de investigación, ensayos y presentaciones orales, una metodología que exige una fuerte implicación a lo largo de todo el cuatrimestre.

Durante este primer año, Sofía cursa asignaturas como Introducción a la Ciencia Política, International Political Thought y Teorías y Debates en Relaciones Internacionales, materias ofrecen la base en el estudio de los sistemas políticos, la evolución del pensamiento político y las dinámicas del orden global.

El plan de estudios se completa con asignaturas optativas que pueden incluir Historia Mundial desde 1945, Desarrollo Internacional o Business and Management in a Global Context. Todas las clases se imparten en inglés, lengua en la que la infanta ya demostró soltura durante su etapa en Gales.

El curso académico se prolongará hasta junio, cuando finalicen las clases y evaluaciones. El cierre oficial del curso está previsto para mediados de año, momento en el que Sofía completará su primer curso antes de trasladarse a la capital francesa para continuar el grado.