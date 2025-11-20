El presidente estadounidense ha insistido en que el caso "les afecta" a los miembros del Partido Demócrata "mucho más que al Partido Republicano"

Donald Trump pidió a los republicanos votar a favor de la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein: "Es hora de dejar atrás esta farsa demócrata"

Donald Trump, quien recientemente protagonizaba un controvertido episodio al llamar "cerdita" a una reportera que incidió en sus preguntas sobre los archivos del fallecido Jeffrey Epstein, ahora ha decidido firmar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a hacer públicos los archivos del fallecido empresario, quien fue condenado por dirigir una red de prostitución y acusado de tráfico de menores. El presidente estadounidense, al que desde la oposición siempre han relacionado con Epstein y sus fiestas, arrojando más sombras sobre él, da así un giro en la situación un día después de que el Congreso de Estados Unidos aprobase precisamente la desclasificación de los documentos del delincuente sexual, tras el cambio de postura del propio Trump, que hasta la pasada semana se había opuesto a la propuesta.

"Acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein", ha anunciado en su red social, 'Truth Social', en la que ha insistido en que el caso "les afecta" a los miembros del Partido Demócrata "mucho más que al Partido Republicano".

En su mensaje, el presidente estaodunidense ha tratado de equiparar la campaña en favor de la desclasificación de los archivos, liderada ahora por los demócratas, pero una de las grandes bazas electorales de Trump, con otras "cacerías de brujas y estafas" como las dos "farsas de destitución" en su contra –en referencia a los dos 'impeachments' que ha enfrentado, uno de ellos en su primer mandato–.

Para el inquilino de la Casa Blanca, éstas han sido estrategias destinadas a "confundir, desviar la atención y distraer del excelente trabajo" de su Administración, la cual ha aprovechado para reivindicar una vez más.

En lo relativo al anuncio, apenas unos días antes de que le Congreso estadounidense aprobase la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein, un comité de la Cámara de Representantes publicó varios correos electrónicos del empresario en los que afirmaba que el Donald Trump "pasó horas" con una de las víctimas de la red de tráfico de menores y que "sabía lo de las chicas", volviendo a poner el foco en su relación.

En septiembre, el Congreso publicó otro lote de archivos que incluía más de 33.000 páginas, que le había entregado el Departamento de Justicia en un intento de transparencia de la Administración Trump, pero la medida no funcionó porque la mayoría de ellos ya se habían hecho públicos con anterioridad, lo que generó presiones dentro de sus filas para la publicación de más documentos que fueran novedosos en este caso.

Desde que estallase el caso, y en multitud de ocasiones, a Donald Trump se le ha relacionado con Jeffrey Epstein, como hiciese Elon Musk cuando la relación entre ambos estaba a punto de dinamitar definitivamente con su salida del Gobierno del republicano. "La verdad saldrá a la luz", dijo, acusándolo de estar en la lista de cómplices del empresario, quien fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niños a principios de los años 2000. En su momento, el millonario, que se suicidó en la cárcel ahorcándose en su celda, llegó a codearse en algún momento con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --hermano de Carlos III--, Bill Clinton o el propio Donald Trump.