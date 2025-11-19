Donald Trump llamó "cerdita" a la periodista Catherine Lucey tras preguntarle sobre sus evasivas en el caso de Jeffrey Epstein

Trump pidió hace días a los republicanos votar a favor de la desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado en las últimas horas un tenso momento con una periodista que le preguntó sobre sus evasivas en el caso de Jeffrey Epstein, con el que presuntamente le vincularían unos mails. "Cállate, cállate, cerdita", indicó el dirigente mientras se encontraba a bordo del avión presidencial Air Force One.

La periodista que realizó la pregunta fue Catherine Lucey, corresponsal en la Casa Blanca de la agencia Bloomberg, que no dudó en lanzar la cuestión a Trump sobre la desclasificación de los documentos del caso del pederasta mientras también estaba presente en el avión.

Donald Trump recibe críticas de la prensa por su comportamiento

El caso Epstein provoca incomodidad en la Casa Blanca, ya que hubo otro momento tenso con la prensa. Este martes también amenazó a la cadena de noticias 'ABC News' con retirarle la licencia después de que Mary Bruce, otra periodista, le preguntara por qué no ordenó al Departamento de Justicia que publicase los papeles de Epstein y esperó al Congreso. "Creo que eres una pésima reportera", le dijo el dirigente al escuchar la cuestión.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La agencia Bloomberg emitió un comunicado en apoyo a sus periodistas

Tras lo ocurrido con Catherine Lucey, la agencia Bloomberg emitió un comunicado en el que indicó que sus periodistas en la Casa Blanca "prestan un servicio público esencial, formulando preguntas sin temor ni favoritismos". El comportamiento de Trump y sus respuestas han despertado numerosas críticas en el sector.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Donald Trump y los archivos del caso de Jeffrey Epstein

Declaraciones de Donald Trump en Truth Social en 2025 calificaron estos archivos como un “engaño”. No obstante, en los últimos días los medios locales publicaron que se han hallado correos electrónicos que señalan que pasó horas en su mansión con una de las víctimas. El presidente de EEUU ahora afirma que no le importa que se revelen los archivos y pidió a los republicanos en la Cámara de Representantes que apoyaran la divulgación de los documentos, alegando que "no tiene nada que ocultar".