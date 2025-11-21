Zelenski considera esta opción como intolerable y ha asegurado, también este mismo viernes, que propondrá estos días una alternativa.

Zelenski recibe de manos de EEUU una propuesta de plan para poner fin a la guerra con Rusia

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este viernes que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, tiene de plazo hasta el jueves 27 de noviembre para responder a su plan de paz, destinado a poner fin a la guerra iniciada por la invasión rusa en febrero de 2022.

“Tenemos muchas fechas límites, pero el jueves nos parece un momento apropiado”, explicó Trump durante una entrevista en el programa radiofónico del locutor Brian Kilmeade para Fox News. Como dato particular, ese jueves coincide con la festividad del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Desde hace meses, y especialmente tras la pasada cumbre de Alaska con su homólogo ruso, Vladimir Putin, Trump ha insinuado que Kiev tendrá que resignarse y aceptar que Rusia se quede con la parte oriental del país, el Donbás, tal como recoge su plan de paz. Zelenski, por su parte, considera esta opción intolerable y ha asegurado que propondrá una alternativa en los próximos días.

“Están perdiendo territorios ahora mismo”, señaló Trump sobre la situación en Ucrania, en una guerra que calificó como “un baño de sangre” y que, según él, Putin desea poner fin. “Iban a ser cuestión de un día, y llevan ya cuatro años”, añadió el mandatario estadounidense.

Trump también defendió la ayuda militar brindada a Ucrania: “Hemos dado a Ucrania el mejor equipo militar del mundo, y le hemos dado muchísimo”. Sin embargo, insistió en que no tiene intención de retirar las sanciones impuestas a Rusia, en particular contra su industria energética. “Las sanciones van a proseguir, y son muy contundentes, porque su economía entera se basa en el petróleo”.