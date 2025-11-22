El papa León XIV sorprende a los asistentes a una 'rave' con el cura DJ en Košice, Eslovaquia

El papa León XIV sorprendió a los asistentes a una 'rave' en Košice, Eslovaquia, momento que no tardó en viralizarse

El padre Guilherme es un clérigo portugués aficionado a la música, sector con el que también se gana la vida. El conocido como cura DJ puso a bailar este verano a 150.000 personas en el Medusa Festival de Cullera, en Valencia. Y este mes, un nuevo espectáculo suyo se ha hecho viral y está arrasando en redes sociales gracias a la intervención del papa León XIV.

Desde que Robert Francis Prevost asumiera el pontificado el pasado mes de mayo, siendo el primer estadounidense en ocupar el cargo, ha demostrado su fe, su humor y su cercanía a los ciudadanos. De hecho, el mundo aún recuerda la proclamación del italiano Carlo Acutis como el 'primer santo milenial'.

En su intento por aproximar la Iglesia católica a las nuevas generaciones, el papa protagonizó un inesperado momento ante los miles de asistentes a la 'rave' celebrada a las puertas de la Catedral de Santa Isabel en la ciudad eslovaca de Košice. Dicho monumento es una de las estructuras góticas más antiguas de Europa.

En un momento de la fiesta de música electrónica, León XIV sorprendió apareciendo en la pantalla gigante enviando un mensaje para felicitar al arzobispo Bernard Bober por su 75 cumpleaños.

"Con cariño, os imparto mi bendición apostólica", comenzó diciendo León XIV, añadiendo que "os encomiendo a cada uno de vosotros a la protección de la Virgen María, madre de la Iglesia y reina de la paz. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo venga y permanezca con vosotros. Amén". Nada más concluir su mensaje, regresó la música que encendió a la multitud.