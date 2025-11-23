Escapan 50 de los más de 300 estudiantes secuestrados de un internado en el norte de Nigeria

Un total de 253 alumnos y 12 profesores todavía permanecen retenidos por los captores, un grupo de individuos armados

El secuestro masivo se produjo en la Escuela Católica St.Mary’s, en el estado de Níger, al norte de Nigeria

Compartir







Al menos 50 de los 303 estudiantes secuestrados de la Escuela Católica St.Mary’s, en el estado de Níger, al norte de Nigeria, lograron escapar de sus captores, según informó este domingo la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN).

"Hemos recibido buenas noticias: cincuenta alumnos escaparon y se han reunido con sus padres. Pudimos confirmarlo cuando decidimos contactar y visitar a algunos padres", declaró en un comunicado el obispo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de CAN en Níger.

PUEDE INTERESARTE Un ataque de una milicia local deja al menos 30 muertos en el centro-este de Nigeria

Según Yohanna, los estudiantes consiguieron huir de forma individual entre el viernes y este sábado, aunque aún permanecen 253 alumnos y 12 profesores retenidos por los secuestradores, un grupo de individuos armados del internado católico, en la comunidad remota de Papiri.

Otros secuestros en Nigeria

El pasado lunes, 17 de noviembre, unas 25 niñas fueron raptadas de otro internado escolar. Al día siguiente, el martes, unos 38 feligreses de la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, estado de Kwara (oeste), incluido el pastor, fueron secuestrados por distintos grupos armados.

PUEDE INTERESARTE Un tribunal de Nigeria deja en libertad a más de 300 presuntos combatientes de Boko Haram por falta de pruebas

El Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 internados que se encuentran en los estados de Níger y Kebbi, en el noroeste, y en Plateau y Benue, en la región central del territorio, que son los principales focos de secuestros y asesinatos en el país.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un informe de Unicef, publicado en abril de 2024, señaló que sólo el 37% de los colegios de diez estados de Nigeria afectados por conflictos cuenta con sistemas de alerta temprana ante amenazas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Policía desplegó unidades tácticas, efectivos militares y otros organismos de seguridad para realizar operativos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ataques constantes por parte de bandidos

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de "terroristas".

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria; aunque muchas escaparon de sus captores, según la ONU, al menos 91 continúan sin regresar a sus casas.