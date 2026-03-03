Confirmado un segundo foco de DNC bovina en una explotación de Fiscal, en Huesca a escasos metros del primero

Aragón detecta un segundo foco de DNC bovina en Sobrarbe y ordena el vaciado sanitario de la explotación afectada

Un grupo de siete jóvenes cae al mar tras hundirse una pasarela en El Bocal, en Santander: hay cuatro muertos y dos desaparecidos

Compartir







El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha confirmado un nuevo foco de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) bovina en una explotación ganadera de 148 cabezas en Borrastre, localidad perteneciente al término municipal de Fiscal, en la comarca del Sobrarbe, a escasos metros del primer foco detectado el pasado viernes.

La cabaña no había sido vacunada con anterioridad a la detección inicial de la enfermedad, según ha asegurado el Ejecutivo autonómico.

Siguiendo el protocolo sanitario y tras la confirmación oficial, se procederá al vaciado sanitario total de la explotación afectada, conforme a la normativa europea vigente en materia de sanidad animal.

PUEDE INTERESARTE Los Mossos rastrearán las redes para detectar emergencias y tener información en tiempo real

La directora general de Calidad y Seguridad Alimentaria, Aitziber Lanza, ha señalado que “la aparición de este segundo foco entra dentro de los escenarios previstos”, y ha explicado que trabajan con la hipótesis de que puedan detectarse nuevos casos vinculados al foco inicial. Por ello, se han activado de manera inmediata todas las medidas de control, restricción y vacunación en la zona.

Lanza ha recordado que toda la OCA en la que se encuentran estas explotaciones ya está vacunada, aunque ha advertido de que la inmunización completa no se alcanza hasta pasados 21 días desde la administración de la vacuna, por lo que es fundamental mantener las medidas de vigilancia y bioseguridad.

Asimismo, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad: “La Dermatosis Nodular Contagiosa no afecta a las personas, ni por contacto con los animales ni por el consumo de carne o productos derivados”.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La directora general ha insistido en la necesidad de máxima colaboración del sector ganadero y en comunicar de inmediato cualquier sospecha clínica a los servicios veterinarios oficiales.

El Departamento mantiene activadas todas las medidas de control, restricción de movimientos y vigilancia, en coordinación con las autoridades nacionales y europeas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Dermatosis Nodular Contagiosa

La Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) es una enfermedad vírica que afecta exclusivamente al ganado bovino. Se transmite principalmente por insectos picadores y se caracteriza por la aparición de nódulos en la piel, fiebre y pérdida de producción.

No supone ningún riesgo para la salud humana y su control se basa en la vacunación, las restricciones de movimiento y, si es necesario, el vaciado sanitario de las explotaciones afectadas.