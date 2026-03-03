Bomberos de Zaragoza buscan a Pablo Cebolla entre la presa de Pina de Ebro y la Cartuja Baja

Alberto Rosa Europa Press 03 MAR 2026 - 19:08h.

Amplían las zonas de búsqueda de Pablo Cebolla, el joven desaparecido en Zaragoza: "Es un entorno complicado"

Efectivos del grupo de rescate acuático de los bomberos de la Diputación de Zaragoza han reanudado en la mañana de este martes la búsqueda de Pablo Cebolla en el tramo comprendido entre la presa de Pina de Ebro hasta el barrio de la Cartuja Baja.

El joven está desaparecido el pasado 13 de febrero y se le perdió la pista en la ribera del Ebro. El trabajo ha consistido en inspeccionar en barca ambas orillas del río y para ello se ha contado también con apoyo de un equipo a pie para llegar a zonas más complejas, han indicado desde la institución provincial. En torno a las 18.00 horas han finalizado las labores de búsqueda y está previsto que continúen este miércoles.

Este pasado lunes, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, anunció que se iban a ampliar las áreas de búsqueda. En declaraciones a medios de comunicación, señaló que el viernes de la semana pasada hubo una reunión de coordinación entre Policía Nacional y Guardia Civil para "seguir delimitando los ámbitos donde no se había intensificado --la búsqueda-- o donde se podía volver a pasar".

"Prácticamente se ha repasado el Ebro por las dos orillas y por la lámina de agua, la búsqueda ha sido infructuosa y se sigue manteniendo el dispositivo", ha continuado Beltrán, recordando que la Diputación de Zaragoza ha ofrecido la intervención de los bomberos. "Es un entorno complicado, son muchos kilómetros de ribera y hay zonas con muchísima maleza".

La Delegación del Gobierno en Aragón no ha hablado con la Generalitat de Cataluña porque en el caso de que estuviera en el Ebro no habría podido proseguir aguas abajo "por las presas que hay en el río". "Si hiciera falta un poquito más adelante lo haríamos", ha concluido.