El ataque, contra un edificio residencial, ha dejado al menos cinco muertos y 28 heridos, según el Ministerio de Salud libanés

Hamás avisa de que el alto el fuego en Gaza corre serio peligro y pide la intervención urgente de los mediadores internacionales

Las Fuerzas Armadas de Israel han informado de que han matado al 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá, su jefe de Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabai, en un bombardeo en un barrio del sur de Beirut en el ataque de mayor calado desde que hace un año entrara en vigor el alto el fuego entre Israel y la milicia libanesa.

"Hoy, 23 de noviembre de 2025, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) bajo la dirección de la Inteligencia Militar y a través de la Fuerza Aérea han eliminado al terrorista Haizam Alí Trbatabai, el jefe 'de facto' del Estado Mayor de Hezbolá", explica un comunicado militar israelí.

De momento, el Ministerio de Salud de Líbano ha confirmado al menos cinco muertos y 28 heridos, sin dar detalles sobre su identidad, mientras el Ejército libanés ha acordonado la zona alcanzada: dos pisos de un edificio residencial en barrio de Haret Hreik.

Una de las primeras reacciones de Hezbolá ha procedido del vicepresidente de su politburó, Mahmud Qamati, uno de los primeros en llegar al lugar. Qamati ha confirmado que "una destacada figura prominente de la resistencia (contra Israel) ha sido atacada", también sin extenderse sobre su identidad, y ha avisado que Israel "ha cruzado una línea roja".

Un "ataque de precisión", según Israel

El anuncio israelí tiene lugar después de que el Ejército de Israel lanzara un "ataque de precisión" contra un individuo que identificó en un primer momento como un integrante "clave" de las milicias de Hezbolá en el sur de Beirut, en su primer bombardeo en meses contra la capital de Líbano. Medios libaneses apuntan a que hubo hasta seis impactos de proyectiles en el lugar.

Tabatabai, mano derecha del secretario general de la organización

Tabatabai es considerado la mano derecha del actual secretario general de la organización, Naim Qassem, que a su vez asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Hasán Nasralá, muerto por un ataque israelí en septiembre del año pasado. Tabatabai ocupaba un alto cargo militar dentro del partido y había servido en funciones militares en Siria y Yemen cuando ejercía como comandante de la unidad de élite de Hezbolá, Raduán.

Su nombre figura en la lista de los más buscados de Estados Unidos, con una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Las Fuerzas Armadas israelíes aseguran que se unió a Hezbolá en la década de 1980 y que durante la última escalada bélica entre Israel y Hezbolá Tabatabai "fue el líder 'de facto' de la lucha contra Israel". Una vez firmado el alto el fuego "fue nombrado jefe del Estado Mayor de Hezbolá" para "dirigir la reconstrucción de la organización".

"Estaba al mando de la mayoría de las unidades de Hezbolá y trabajaba duro para recuperar su preparación para la guerra con Isarel", según el comunicado militar israelí.

Beirut ha quedado relativamente al margen de los ataques israelíes desde el alto el fuego pactado con el partido-milicia chií hace un año. Sin embargo, Israel sí que ha continuado atacando el sur de Líbano con asiduidad en ataques que ha justificado como operaciones para impedir la reconstrucción de las posiciones de las milicias de Hezbolá en la zona.