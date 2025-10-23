Zoe Armenteros 23 OCT 2025 - 09:38h.

Estados Unidos defiende la legitimidad de los ataques a embarcaciones en aguas costeras de Colombia y Venezuela

EEUU vuelve a atacar a una embarcación en el Pacífico y mata a dos tripulantes asegurando que son narcolanchas

Donald Trump lo ha vuelto a hacer: El presidente de Estados Unidos ha ordenado un segundo ataque a una embarcación en el Pacífico, próximo a las costas de Colombia y en pleno conflicto con Gustavo Petro, con apenas unas horas de diferencia de uno anterior. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha hecho público esta nueva operación de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico que ha acompañado de un despliegue militar sin precedentes en la zona. EEUU ha matado a cinco personas en apenas 24 horas, sin aportar pruebas de que sean narcotraficantes, como defiende.

"Hoy, bajo la dirección del presidente (estadounidense, Donald) Trump, el Departamento de Guerra --nombre con el que identifica esta Administración al Pentágono-- ha llevado a cabo otro ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada", ha declarado Hegseth en una publicación en la red social X. "Una vez más, los terroristas, ahora fallecidos, se dedicaban al narcotráfico en el Pacífico Oriental".

En la operación han muerto los "tres narcoterroristas" (que) se encontraban a bordo durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales". "Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que en la embarcación estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos", ha explicado sin aportar documentos o pruebas de estas acusaciones.

El mensaje del jefe del Pentágono está cargado de palabras contundentes y reiterativas, como narcotraficantes, narcoterroristas, ante el rechazo de los mandatarios latinoamericanos que hablan de una amenaza militar frente a sus costas con un despliegue de una decena de buques de guerra estadounidenses y un submarino nuclear. El presidente venezolano, Nicolás Maduro ha pedido a la Organización de Naciones Unidas, una investigación de lo que considera una violación del Derecho Internacional.

"No son simples narcotraficantes, sino narcoterroristas que siembran muerte y destrucción en nuestras ciudades", ha explicado el secretario de Guerra, que ha comparado a los muertos en el ataque con Al Qaeda. "No escaparán a la justicia. Los encontraremos y los eliminaremos hasta que la amenaza para el pueblo estadounidense se extinga", ha manifestado después de prometer que "estos ataques continuarán, día tras día".

Trump y Rubio defienden los ataques en aguas sin respaldo jurídico

Poco antes del anuncio de Hegseth sobre el segundo ataque en el Pacífico, Trump ha defendido las operaciones militares de sus Fuerzas Armadas contra embarcaciones que, supuestamente, transportan drogas hacia Estados Unidos, justificando que "es un problema de seguridad nacional".

"Mataron a 300.000 personas el año pasado, con la entrada de drogas", ha asegurado Trump, que ha defendido que esa situación le da a su Gobierno "autoridad legal" para emprender este tipo de ataques, aunque la oposición en el Senado estadounidense ya le ha pedido cuenta de estas operaciones sin las debida información a la Cámara.

Hegseth y Trump en sus mensajes han aclarado que los ataques en aguas internacionales continuarán. El jefe de Seguridad ha defendido la legalidad de estos ataques porque las autoridades estadounidenses "reconocen los barcos casi de inmediato". "Es bastante inusual ver a alguien con una caña de pescar y cinco motores en la popa del barco; no se necesita eso para ir a pescar".

"Los atacaremos muy duro cuando lleguen por tierra", ha declarado, en referencia a los narcotraficantes que hipotéticamente intentaran entrar por vía terrestre en Estados Unidos. "No han experimentado eso, pero ahora estamos totalmente preparados para hacerlo", ha señalado Trump.

El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, que ha coincidido con Hegseth en un encuentro con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca ha respaldado la estrategia gubernamental señalando que, "si la gente quiere dejar de ver estallar barcos cargados de drogas, que dejen de enviar drogas a Estados Unidos".

"Son personas que viajan por aguas internacionales rumbo a Estados Unidos con hostilidades en mente, lo que incluye inundar nuestro país con drogas peligrosas y mortales", ha explicado el jefe de la diplomacia de Washington prometiendo que los involucrados "van a ser detenidos y eso es lo que está sucediendo".

El Gobierno de Trump ha atacado desde septiembre ocho embarcaciones a las que acusaba de transportar droga a través de aguas internacionales hacia Estados Unidos, unas en las proximidades de Venezuela y las dos últimas de Colombia. El republicano, además ha acusado a los mandatarios de ambos países de permitir y liderar los grupos de narcotráfico en la zona.

En los últimos meses ya acumula una treintena de víctimas mortales y los ataques militares de EEUU prometen extenderse y han pasado de las aguas del mar Caribe al océano Pacífico, donde han ocurrido estos dos últimos bombardeos.