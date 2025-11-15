"No puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas", ha expresado Donald Trump

Nuevo paso de Trump contra Maduro: las primeras imágenes del USS Gerald R. Ford en el Caribe, el mayor buque jamás construido

Aumenta la tensión de EEUU sobre Venezuela y el Caribe. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que ya ha determinado cuáles serán los siguientes movimientos de su gobierno en relación al tráfico de drogas en esta región, asegurando que se han llevado a cabo "progresos" de los que no puede desvelar más detalles por el momento. Previamente, Nicolás Maduro ha pedido que "paren la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe".

"No puedo decirles de qué se trata, pero hicimos muchos progresos con Venezuela en términos de detener la entrada de drogas", ha expresado el mandatario antes de reiterar que ya ha "tomado una decisión" sobre el futuro de sus acciones en relación con Venezuela, según declaraciones a bordo del Air Force One recogidas por Bloomberg.

Estas declaraciones llegan después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, instase este mismo viernes al pueblo estadounidense a "parar la mano enloquecida de quien ordena llevar una guerra al Caribe", en el marco de la operación militar lanzada por Washington en la región alegando una lucha contra el narcotráfico y que ha generado un aumento de las tensiones entre ambos países.

Nicolás Maduro pide parar "la mano enloquecida"

"Es al pueblo de Estados Unidos a quien me dirijo en este momento (...) para decirles que paren la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra a Sudamérica y al Caribe. Detengan la guerra. No a la guerra", ha declarado durante un encuentro de juristas en defensa del Derecho Internacional celebrado en la capital venezolana, Caracas.

Maduro ha sostenido que "el pueblo de Estados Unidos tiene un papel estelar en este momento para detener lo que pudiera ser una tragedia para" todo el continente. Asimismo, ha considerado que "la inmensa mayoría del pueblo estadounidense no quiere guerra en el mundo y menos quiere una guerra en América".

Asimismo, el jefe de Estado venezolano ha defendido en su intervención que no se puede permitir que "surja y se imponga una corriente militarista, colonialista y venga a matar" a gente inocente.

En este contexto, el inquilino de la Casa Blanca, que ha tildado a Maduro de líder "ilegítimo" y "jefe de una red de narcotráfico" en reiteradas ocasiones, ha autorizado --este jueves-- el lanzamiento de la operación militar 'Lanza del Sur' contra los "narcoterroristas" en Latinoamérica, tan solo un día después de desplegar un nuevo portaaviones en la región y en el marco de unos ataques en el Pacífico y el Caribe que han dejado más de 70 muertos hasta la fecha.

Operación 'Lanza del Sur'

Previamente, el Pentágono anunció la operación 'Lanza del Sur' contra los "narcoterroristas" en Latinoamérica, después del despliegue de un nuevo portaaviones y en el marco de los bombardeos contra supuestas embarcaciones con drogas en el mar Caribe y el océno Pacífico, que han dejado más de 70 muertos.

Naciones Unidas, además de los gobiernos de Venezuela y Colombia, han denunciado estas prácticas como asesinatos extrajudiciales y han apuntado de que las víctimas serían principalmente pescadores. En Caracas existe el temor de una posible intervención militar estadounidense, un extremo del que ha alertado también Bogotá.