Un ataque con dron lanzado por Ucrania causa la muerte de una mujer en la región rusa de Bélgorod

Han confirmado durante la jornada el derribo de más de un centenar de drones lanzados en las horas previas por el Ejército ucraniano

Donald Trump da un ultimátum a Volodimir Zelenski: tiene hasta el 27 de noviembre para responder a su plan de paz para Ucrania

Al menos una persona ha muerto este lunes en un ataque con dron lanzado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, situada en la frontera común. Esta zona se ha convertido en uno de los puntos más sensibles desde que comenzó la guerra, ya que es uno de los territorios rusos más expuestos a ataques transfronterizos. Las autoridades de Rusia han denunciado el incidente, mientras que Kiev no se ha pronunciado por ahora.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha explicado que la víctima mortal es “una mujer que iba en el vehículo alcanzado” cuando circulaba por la localidad de Ropiajovka. Según ha detallado, “sufrió múltiples heridas de metralla y fue trasladada al hospital regional Krasnoyarsk”, donde los médicos hicieron todo lo posible, “si bien las heridas eran mortales”. Desde hace meses, Gladkov es una de las voces rusas que más informa públicamente sobre los ataques en la región, que han aumentado en frecuencia e intensidad.

El gobernador ha señalado también que un hombre que viajaba con ella resultó herido, aunque por el momento no se han dado más detalles sobre su estado. Ha trasladado sus condolencias a los familiares por “esta pérdida grave e irreparable”.

Durante la jornada posterior al ataque, Moscú ha informado del derribo de más de un centenar de drones lanzados en las horas previas por el Ejército ucraniano, incluidos al menos ocho dirigidos hacia la capital, Moscú. Este tipo de ataques, que eran excepcionales al comienzo del conflicto, se han vuelto más frecuentes en los últimos meses, mostrando la creciente capacidad ucraniana de golpear en profundidad territorio ruso.

El episodio se enmarca en la guerra que empezó en febrero de 2022 por la orden de invasión del presidente ruso, Vladimir Putin, un conflicto que ha derivado en un largo desgaste militar y en una intensificación de los ataques a ambos lados de la frontera.