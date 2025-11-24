La Policía Local comenzó a investigar el caso después de que una trabajadora diese la voz de alarma

Pelo corto, maquillaje, una blusa con estampados, un collar de perlas y unos pendientes. Así se presentó un hombre que se disfrazó de su madre fallecida para renovar su carné de identidad en el registro civil de Borgo Virgilio, Italia. Una trabajadora fue quien alertó a la Policía Local de los hechos, según 'Corriere della sera'.

Los agentes comenzaron una investigación interna en la que compararon la foto del DNI de la mujer, que caducó hace 10 años, y la actual, que resultó ser su hijo disfrazado de ella. El parecido era más que evidente, pero se notaba que no era una mujer de 85 años.

Recibió 53.000 euros por la viudedad y por los ingresos de su madre

La señora Dall' Oglio era una ama de casa, viuda de un médico que murió hace unos años. Al parecer, la mujer había muerto y su hijo, un enfermero en paro, estaba cobrando su pensión tras hacerse pasar por su madre y presentar cada año la declaración de la renta.

En total, el hombre recibió 53.000 euros al año por la pensión de viudedad de su marido médico fallecido y por los ingresos de los inmuebles familiares, casas y tierras que tenía la mujer. El hijo estuvo beneficiándose de la pensión hasta que tuvo que renovar el carné de identidad de su madre.

El hijo decidió disfrazarse de ella para renovarlo y seguir haciéndose pasar por ella. Pero una empleada del registro civil dio la voz de alarma y los agentes realizaron una inspección en su casa. Al entrar, los policías descubrieron que su madre estaba momificada en una de las habitaciones de la casa.