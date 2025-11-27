Esperanza Calvo 27 NOV 2025 - 22:18h.

Un sorteo selecciona cada año a los reclutas de entre 18 y 23 años con prórrogas de estudio hasta los 26 años

Francia anuncia cómo será su nueva mili. Una docena de países europeos diseñan programas similares y en otros son ya una realidad. Es lo que ocurre en Lituania, donde se preparan para futuras invasiones. Allí lo ha comprobado un equipo de Informativos Telecinco.

La guerra llama a las puertas de Europa y con ella el debate sobre la mili. Aquí es obligatoria desde hace 10 años cuando Vladímir Putin decidió anexionarse Crimea. Desde entonces, nadie la cuestiona porque todo el mundo cree que es vital para su seguridad nacional.

"La situación geopolítica que vivimos aquí es confusa", reconocen

Estos jóvenes reclutas son llamativamente conscientes de la situación geográfica de su pequeño país, emparedado entre Bielorrusia y el enclave ruso de Kaliningrado. "La situación geopolítica que vivimos aquí es confusa, tenemos vecinos problemáticos y tengo muy claro que si el día D o X llega, quiero estar preparado", explica uno de ellos.

La mili aquí es obligatoria solo para hombres: un sorteo selecciona cada año a los reclutas de entre 18 y 23 años, con prórrogas de estudio hasta los 26 años. Quienes trabajen no perderán su empleo, recibirán un salario y su empresa será bonificada cuando se reincorporen. "Lo ven de forma muy patriótica y agradecen que hayas empleado tu tiempo en proteger a tu país", añade.

Lituania tiene apenas tres millones de habitantes que aún recuerdan la dureza de la ocupación soviética y ven el servicio militar como una cuestión de responsabilidad colectiva. "Tenemos la memoria histórica viva de cómo vivíamos bajo el yugo ruso. Es una cosa del honor", señala Nomeda Lukoseviciene. La preocupación ante un posible ataque ruso está tan extendida que incluso protagoniza murales como éste, junto con la mili, los lituanos se agarran al paraguas de la OTAN para defenderse.