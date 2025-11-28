Lituania coloca 'dientes de dragón' en su frontera con Bielorrusia y vigila también las incursiones en su espacio aéreo

La mili, obligatoria para los hombres en Lituania desde hace 10 años: "La situación geopolítica que vivimos aquí es confusa"

Un equipo de 'Informativos Telecinco' se ha desplazado a la frontera entre Bielorrusia y Lituania para comprobar la tensión que se vive allí ahora mismo tras las continuas incursiones en el espacio aéreo lituano. Moscú estaría detrás de esas operaciones.

Para entrar en contexto. Nos ubicamos en la frontera entre Lituania, un país de la Unión Europea, y Bielorrusia; está fuertemente fortificada por los 'dientes de dragón' antitanque para evitar una invasión terrestre. La tensión geopolítica va en aumento.

Se dispara el interés por las armas en Lituania: hay campos de tiro para aprender a derribar drones

En los últimos mesesm desde Bielorrusia llegan estos globos aerostáticos cargados con tabaco de contrabando. Para los lituanos no es una cuestión de delincuencia común, sino de guerra híbrida. "El problema es que Moscú gobierna Bielorrusia. Ellos envían esos globos que pueden volar a cinco o seis kilómetros de altura, y eso crea problemas a nuestros aviones, provoca que tengamos que cerrar el aeropuerto y muchos problemas económicos", explica el periodista Audrius Lelkaitis.

También se dejan ver pequeños drones que han obligado a cerrar el aeropuerto de Vilna nueve veces en lo que llevamos de año. Para detectarlos se ha reforzado la vigilancia en sus 680 kilómetros de frontera con Bielorrusia. Y se ha disparado el interés por las armas en la sociedad lituana.

Un campo de tiro del país oferta ya cursos específicos para derribar drones. "Cada vez más gente quiere aprender cómo disparar a los drones", detalla el instructor de tiro Tomas Kovera.

Una máquina similar a la del tiro al plato lanza blancos en movimiento que imitan la trayectoria de un dron. La única diferencia está en controlar el pánico que provoca su zumbido al acercarse, explica el dueño: "Es una cuestión psicológica". Tras la invasión rusa de Ucrania es uno de los cursos más demandados.