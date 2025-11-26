Donald Trump ha insistido en que "Ucrania tiene un grupo de población mucho más pequeño (y) ha perdido a mucha gente"

El presidente de Estados Unidos pretende presionar a ambas partes para que acepten el plan de paz impulsado por Washington

Compartir







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha establecido este martes que la guerra entre Ucrania y Rusia, "podría durar años y Rusia tiene mucha más gente", por lo que "si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo".

"Esta guerra podría durar años, y Rusia tiene mucha más gente. Muchos más soldados. Así que creo que si Ucrania puede llegar a un acuerdo, sería positivo", ha declarado a bordo del avión presidencial, el Air Force One, antes de añdir que "sería fantástico para ambos".

Para Trump, Rusia "está haciendo concesiones" por la paz

También ha insistido en que "Ucrania tiene un grupo de población mucho más pequeño (y) ha perdido a mucha gente". Además, aunque "Rusia ha perdido a mucha gente, (...) tiene una población mucho mayor", ha señalado el inquilino de la Casa Blanca.

También ha asegurado que Moscú "está haciendo concesiones" para conseguir la paz, porque, según Trump, "sus grandes concesiones son que paran de combatir y no toman más territorio". La línea de frente, ha asegurado, "solo se mueve en una dirección, así que, eventualmente, esa tierra podría ser tomada por Rusia en los próximos meses". "¿Quieres luchar y perder otras 50.000 o 60.000 personas o quieres hacer algo ahora?", ha preguntado retóricamente.

Presión para cumplir el plan de paz de Washington

También, el presidente estadounidense ha evitado hablar de una posible visita de Zelenski a la Casa Blanca y ha señalado que "le gustaría venir, pero creo que primero deberíamos llegar a un acuerdo", en línea con sus palabras unas horas antes, cuando anunció que se reuniría con el mandatario ucraniano, que se ha mostrado "preparado" para abordar con Trump los puntos "sensibles", y con Vladimir Putin, "solo cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea definitivo o se encuentre en su fase final".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En esas declaraciones del martes, Trump ha anunciado que su enviado especial Steve Witkoff se reunirá con Putin en Moscú, mientras que el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, hará lo mismo con los representantes ucranianos, con el objetivo de presionar a ambas partes para que acepten el plan de paz impulsado por Washington.